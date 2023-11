Il Natale secondo la pasticceria Sant Ambroeus di Milano

La data di nascita è il 1936. Negli anni ha conquistato gli Stati Uniti e un anno fa, dopo un periodo di chiusura per interventi di ristrutturazione in modo da tornare agli antichi splendori, la storica pasticceria Sant Ambroeus di Milano ha già richiamato l’attenzione dei suoi clienti - e non solo loro - sulle bontà che i suoi pasticceri prepareranno per una festa avvolgente come il Natale che, com’è noto, richiama calore, convivialità e scintillio in un’atmosfera magica dove la tradizione è dominante.

Le novità del Natale della storica pasticceria Sant Ambroeus di Milano

Il Natale di Sant Ambroeus, tra tradizione e nuovi ingredienti

Una ricorrenza che quest’anno Sant Ambroeus interpreta unendo alle preparazioni ormai storiche, anche altre che permettono di utilizzare ingredienti di altissima qualità selezionati in tutta Italia che con il tocco chic che contraddistingue il brand, avranno la possibilità di essere valorizzate ancora di più. Una conferma l’abbiamo avuta con l’ambientazione ideata dal team della storica pasticceria, per presentare quanto di buono si può pensare per una ricorrenza come quella natalizia.

Il panettone 2023 secondo la pasticceria Sant Ambroeus

Una tradizione che in Italia e in America Sant Ambroeus celebra con il Panettone come protagonista. Il dolce milanese diventato ormai simbolo del Natale in tutto il Mondo, viene proposto in diverse versioni: Classico per i puristi che non rinuncerebbero mai ai canditi – per gli amanti della sola uvetta è disponibile anche l’opzione senza canditi; – al Cioccolato fondente per i palati più golosi, oltre agli speciali Marron Glacè, Cioccolato al latte e Albicocca e Pistacchio. Immancabile il Pandoro, con la sua pasta soffice privo di guarnizioni interne e l’iconica forma a stella.

Dolci pacchi natalizi da Sant Ambroeus

Marron Glacè e cioccolatini speciali per il Natale di Sant Ambroeus

Oltre ai tipici dolci natalizi, Sant Ambroeus affianca alla proposta più classica anche della piccola pasticceria: Marron Glacè incartati singolarmente e Cioccolatini Speciali, semisfere di cioccolato bianco dai colori pastello e colombina a contrasto con ripieno al gianduia e nocciola caramellata, contenuti in scatole gioiello.

Da Sant Ambroeus il panettone sospeso

In tutto questo scintillio, ha trovato spazio anche la partecipazione ad una iniziativa benefica. Sant Ambroeus, infatti, sosterrà “Panettone Sospeso”, raccolta promossa dall’Associazione Panettone Sospeso ETS, l’organizzazione no profit che ha lo scopo di raccogliere e donare panettoni a persone in stato di indigenza nella città di Milano, in modo da consentire a persone bisognose di celebrare il Natale con il dolce della tradizione. La raccolta avviene in maniera molto semplice e si ispira alla tradizione partenopea del “caffè sospeso”. Infatti, come a Napoli il caffè è un simbolo, così il panettone lo è per Milano. La pasticceria sarà identificata da un’apposita vetrofania con il logo dell’Associazione, così sarà possibile lasciare un panettone “in attesa” di essere donato a chi è meno fortunato. Per ogni panettone lasciato “in sospeso”, la pasticceria ne aggiungerà un altro, raddoppiando così la donazione effettiva. Al termine del periodo che andrà dal 21 novembre al 20 dicembre, i “panettoni sospesi” verranno consegnati all’Ente/Associazione destinatario della raccolta.

Panettone creativo da Sant Ambroeus

Il panettone secondo Sant Ambroeus

Panettone Classico : ricetta tradizionale a fascia bassa, 36 ore di lavorazione e doppio impasto con arancia candita non trattata e uvetta sultanina. Burro italiano con l’82% di materia grassa reale e burro chiarificato con 99% di materia grassa per esaltare la fragranza, la consistenza e la morbidezza del prodotto. L’impasto, realizzato con farine italiane, uova fresche di galline allevate a terra e lievito madre, viene arricchito con scorza di arancia candita in pasta e vaniglia. Disponibile a partire dal formato 500g e fino a 5kg - Prezzo: Euro 46,00 (Formato da 1 kg).

Disponibile nel formato da 1 kg - Prezzo: Euro 50.

Sant Ambroeus

Corso Matteotti, 7 Milano

Tel 02 7600 0540