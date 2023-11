Elle & Vire Professionnel sempre più sostenibile con “Percorsi d'Eccellenza”

«La mia relazione con Elle & Vire Professionnel è duratura, perché ci stanno a cuore gli stessi principi: scegliere il miglior territorio, gestire meglio le risorse, condividere il meglio, nutrire meglio le persone». È così che Pierre Gagnaire, chef pluristellato e testimonial Elle & Vire Professionnel da oltre 15 anni, sostiene il cammino “Percorsi d'Eccellenza” che celebra il continuo miglioramento, verso un approccio più sostenibile. Si tratta infatti di un vero e proprio viaggio firmato Elle & Vire Professionnel in cui risaltano quattro impegni condivisi con chef e pastry chef, alla ricerca costante dell'eccellenza. Tutto volto ad un'evoluzione responsabile ma in grado di produrre il risultato migliore - dalla materia prima all'ingrediente - reinventando il concetto di gourmet.

“Percorsi d‘Eccellenza” un approccio sempre più sostenibile per Elle & Vire Professionnel

Quella di Elle & Vire Professionnel è una storia fatta di valori, esperienze e incontri che oggi convergono in queste quattro direzioni, parte di uno stesso cammino: scegliere il miglior territorio, gestire meglio le risorse, condividere il meglio, nutrire meglio le persone, con un approccio responsabile. «Eccellenza è una scelta di vita - continua Pierre Gagnaire - e mi piace la parola “percorso”, perché è ciò che ti aiuta a trovare la tua strada. È la vera determinazione a dare il meglio ogni giorno».

Pierre Gagnaire, chef pluristellato e testimonial Elle & Vire Professionnel

E a raccontare i “Percorsi d'Eccellenza” - oltre ai volti Elle & Vire Professionnel Lucie Lepleux, Céline Doublet e Angéline Dano - non possono mancare, accanto a Pierre Gagnaire, altri rinomati chef e pastry chef, tra cui Christophe Hay, Bastien de Changy, Yann Brys, Ophélie Barès, Sébastien Faré, Nicolas Boussin. Ciascuno ne condivide ideali e obiettivi tramite testimonianze condivise, tutte da scoprire sul profilo Instagram ufficiale di Elle & Vire. Si crea così un quadro d'insieme caratterizzato da capacità di visione e collaborazione tra persone. Il risultato? Un'autenticità unica nel suo genere, costruita passo a passo, che volge il suo sguardo all'oggi ma anche alle generazioni future.

Elle & Vire Professionnel, i 4 impegni comuni

1. Scegliere il miglior territorio

Il primo impegno consiste nella selezione delle migliori materie prime da parte di chef e pastry chef: è qui che nascono i prodotti unici della grande cucina e pasticceria. Tutto parte dalle origini: le materie prime vengono scelte non solo per le qualità culinarie e la resa al palato, ma anche in base ai territori di provenienza in cui le condizioni migliori - origine, clima, come vengono coltivate, prodotte, raccolte - si fondono per offrire prodotti eccellenti, nel rispetto di tutto l'ecosistema e della natura in generale.

Lo sa bene Elle & Vire Professionnel: le sue radici in Normandia si ritrovano anche nell'iconica referenza Panna Excellence, realizzata per l'appunto nella “culla” del miglior saper fare nella produzione della panna. Un gusto unico di elevate prestazioni tecniche e costanza, per creazioni d'eccezione.

2. Gestire meglio le risorse

Conservare la biodiversità è uno degli obiettivi di questo nuovo approccio più sostenibile: preservare, combattere gli sprechi alimentari, limitare l'impatto sull'ambiente e mangiare in modo responsabile sono i must have e le buone pratiche che Elle & Vire Professionnel rispetta per costruire un futuro migliore.

Concretamente l'azienda si impegna a preservare l'ambiente nell'ambito della produzione lattiera, supportando e aiutando gli allevatori della Normandia nella miglior gestione possibile dei loro territori. Un esempio? Elle & Vire Professionnel favorisce la manutenzione delle aree verdi, tipiche del panorama normanno, che sono essenziali alla tutela della biodiversità.

3. Condividere il meglio

“Trasmettere le competenze e condividere le proprie esperienze”: è questo che Elle & Vire Professionnel vuole tramandare alle future generazioni. La Maison de l'Excellence Savencia ospita ogni anno oltre 12mila professionisti, con l'obiettivo comune di ispirare le nuove generazioni stimolandone la creatività.

Sono esperienza, gentilezza e rispetto i valori da condividere - non solo il “saper fare” - ma le cosiddette “competenze trasversali” si rivelano un bagaglio fondamentale e prezioso che i più stimati predecessori dell'alta cucina e pasticceria passano ai più giovani.

4. Nutrire meglio le persone

Reinventare il piacere del cibo lasciando che i prodotti parlino da soli: ecco che il “nutrirsi meglio” lascia spazio a semplicità e naturalezza, posizionando al centro gusto ed equilibrio. Ed è proprio qui che nasce la Panna Excellence: più vicino si è alla natura, più le creazioni di chef e pastry chef raggiungono un livello superiore.

Grazie a materie prime straordinarie e all'expertise normanna, i risultati di eccellenza e qualità diventano così impeccabili.

