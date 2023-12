I panettoni di Loison premiati al Merano Wine Festival

C'è tanto da festeggiare in questo 2023 a casa Loison di Costabissara. Dopo i riconoscimenti di questa primavera per i risultati ottenuti per il costante impegno nell'aumentare la presenza dei loro prodotti sul mercato estero, ad oggi in ben 70 paesi, a novembre hanno ricevuto il premio del Museo Nazionale del Panettone, prima edizione, in qualità di marchio storico italiano (ottenuto nel 2022) insieme ad altri due illustri brand: Bai 1768 e Galup 1922. Questo riconoscimento rappresenta un tributo alla dedizione di Loison Pasticceri nel preservare e promuovere la tradizione italiana legata al Panettone, contribuendo in modo significativo alla sua valorizzazione e diffusione. Al Merano Wine Festival dove l'azienda è presente ininterrottamente dal 2016 si aggiudica ben 4 premi, due oro per il panettone pera cioccolato ed arancia e cioccolato (entrambi novità Natale 2023) e due per i filoni albicocca e basilico, arancia e cioccolato disponibili tutto l'anno. Insomma il 2023 per Loison è l'anno del cioccolato!

C'è tanto da festeggiare nel 2023 in casa Loison

Loison: i vent'anni di Insolito Panettone e le novità del 2023

Senza dimenticare i vent'anni di Insolito Panettone, un'idea nata per sdoganare il lievitato da ricorrenza dagli schemi culinari tradizionali. «Insolito Panettone - ricorda Dario Loison - è un progetto digitale che raccoglie le visioni e le idee creative di chef, amici e appassionati del mondo enogastronomico, uniti dalla voglia di superare certi schemi culinari tradizionali, contribuendo alla diffusione del panettone come prodotto versatile, svincolato dai soliti cliché a cui siamo abituati».

Quest'anno la latta limited edition spegne 17 candeline e per questa stagione il tema sono i fregi d'arte, elegantemente interpretati da Sonia Pilla, art director di Sonia Design. La collezione offre un assortimento di 5 gusti, ognuno identificato da un colore distintivo. Dai classici Bordeaux cardinalizio e Azzurro, che abbracciano il Panettone Classico AD 1476 e il Panettone al Mandarino Tardivo di Ciaculli (presidio Slow Food), al seducente Marrone del Regal Cioccolato, passando per l'elegante Avorio che avvolge il Panettone Nerosale. La novità del 2023 è il Panettone Pera Cioccolato, in un'affascinante tonalità verde, aggiungendo una nota di freschezza e innovazione a questa straordinaria collezione.