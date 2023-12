Consorcio, viaggio nel cuore della Cantabria con “Il Meglio di Santoña”

Un’idea esclusiva, in vendita solo online, proposta da Grupo Consorcio, azienda con sede in Spagna a Santoña, Cantabria, leader del mercato delle conserve di tonno bianco, delle acciughe di alta qualità e uno dei principali marchi nel mercato del tonno premium in Italia: è la confezione regalo, per veri appassionati gourmet, “Il meglio di Santoña”, che raccoglie i prodotti più rappresentativi della linea Consorcio Gran Reserva, un marchio di altissima qualità che in Italia è disponibile solo sull’online store di Consorcio

La confezione, al prezzo di € 113,97 contiene bonito del norte (tonno bianco), ventresca e acciughe del Cantabrico e in particolare:

Consorcio Gran Reserva box gourmet

4 lattine di Acciughe del Cantabrico in olio d'oliva - 90 g

2 scatole di Bonito del Norte all'olio di oliva - 110 g

2 lattine di Bonito del Norte marinato - 110 g

2 scatole di Bonito del Norte all'olio di oliva - 200 g

2 vasetti di Bonito del Norte in olio di oliva - 295 g

2 lattine di Ventresca di Bonito del Norte in olio d'oliva - 110 g

Un’idea regalo ricercata e originale, per gustare prodotti diversi dal solito, dal sapore autentico, garantita dalla qualità Consorcio. Per un Natale solidale, Consorcio ha creato, in partnership con Save The Children, una confezione che raccoglie il meglio del mar Cantabrico e in particolare:

Consorcio GranReserva box Save The Children

• 2 lattine di Bonito del Norte in olio d'oliva - 200 g

• 2 vasetti di Bonito del Norte in olio di oliva - 190 g

• 2 lattine di acciughe del Cantabrico in olio d'oliva - 74 g

• 1 scatola di sarde all'olio d'oliva - 85 g

• 1 lattina di calamaretti nel loro inchiostro - 111 g

• 1 barattolo di vongole al naturale 30/40 pezzi - 111 g

• 1 barattolo di aguglie in olio d'oliva - 125 g

La confezione solidale Save The Children è in vendita al prezzo di € 78,20.

I proventi andranno a finanziare i progetti dell’associazione umanitaria. Infine, sempre sull’e-shop Consorcio, tante ulteriori sfiziosità gastronomiche, tipiche della Cantabria e non solo: formaggi, biscotti, ma anche zuppe e verdure ricercate come gli asparagi bianchi della Navarra.