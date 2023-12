Natiflow, questo Natale la dolcezza è racchiusa in un barattolo di miele

A Natale è possibile regalare pura dolcezza italiana con Natiflow, miele artigianale e naturale confezionato in eleganti cofanetti rigorosamente realizzati a mano. Dal sapore unico e inconfondibile, il miele Natiflow nasce nel cuore dell’Irpinia, in Campania, da un’idea di giovani apicoltori che hanno fatto della loro passione un’impresa, realizzando una coltura che rispetta rigorosamente i dettami di un’apicoltura etica e sostenibile.

Le confezioni Natalizie di Natiflow

Il cesto natalizio di Natiflow

Packaging elegante e artigianale, interamente fatto a mano e curato nei minimi dettagli con etichette pregiate realizzate in carta vergata con rigature a rilievo. Sul sito web è possibile scegliere tra molteplici possibilità, e tutte rappresentano un regalo perfetto sia per lui che per lei. Si va da confezioni di degustazione monoporzione a veri e propri cesti natalizi, con vasi da 400 gr e biscotti al miele, a originali decorazioni per l’albero di Natale.

Ciascun vasetto racconta la storia del miele, inoltre, molte confezioni prevedono spargimiele in puro legno marchiati a fuoco e realizzati da una falegnameria artigianale italiana. Rimane solo l’imbarazzo della scelta.

Le caratteristiche del miele Natiflow

Dal miele di acacia al castagno, dall’eucalipto al miele di Sulla, passando per il classico millefiori, ma anche arancio, polline e tintura di propoli, tutte le varietà del miele sono realizzate secondo rigide regole dell’artigianalità, del biologico e del rispetto per le api e il territorio. Le colture si hanno nei terreni incontaminati tra la Campania e la Sardegna, lontano dai centri abitati e da colture o allevamenti intensivi, così, ogni miele prende il nome dal territorio dove sono collocate le arnie, in linea con una filiera trasparente.

L'idea regalo con miele e spargimiele di Natiflow

Ogni vasetto è riempito a mano, non si utilizzano additivi industriali e si estrae a freddo. Inoltre, si raccoglie unicamente la quantità di miele che le api sono in grado di produrre, rispettando rigorosamente le riserve necessarie per sopravvivere all’inverno. Il risultato è un prodotto 100% naturale e genuino. Proprio per questi motivi, è disponibile una quantità limitata.

Autenticità, freschezza e l’assenza di impurità rendono il miele Natiflow un prodotto di eccellenza, ideale da regalare a veri intenditori. Ce n’è davvero per tutti i gusti e le tasche.

Per maggiori informazioni: https://www.natiflow.com/