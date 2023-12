Cosa regalare a Natale? "Tutte le Spezie del Mondo"

Il Natale si avvicina e la ricerca del regalo perfetto è sempre in agguato. Perché non optare per un regalo originale e appassionante come un kit ricette che includa le spezie e le istruzioni necessarie per creare piatti dal gusto esotico? Oppure, per gli amanti dei cocktail, un kit dell'Alchimista che trasformerà le feste con mix unici e affascinanti. Un'alternativa intrigante potrebbe essere un corso di cucina incentrato sulle spezie offerto da Tutte le Spezie del Mondo.

Tutte le Spezie del Mondo offre tanti spunti per idee regalo

Tutte le Spezie del Mondo è un laboratorio di spezie e prodotti correlati che offre una vastissima gamma di sapori, dalle spezie in seme e in polvere al pepe e alle bacche similpepe, dai peperoncini ai fiori edibili, alle miscele di spezie e agli infusi.

L'ispirazione della fondatrice Francesca Giorgetti permette di condurre gli appassionati in un affascinante viaggio attraverso essenze esotiche e sapori provenienti da paesi lontani. Un percorso olfattivo che esplora il mondo delle spezie, dei sali e dei tè, svelando colori e profumi non solo delle varietà più comuni, come il peperoncino o la cannella, ma anche di quelle più esotiche, come il cardamomo, lo zenzero, la curcuma e il coriandolo.

Kit ricette

Con i kit ricette è possibile realizzare piatti originali e veloci, pieni di profumi. È sufficiente aggiungere alcuni ingredienti freschi alle spezie predosate, seguire alcune semplici indicazioni per preparare a casa ricette gustose e dal sapore esotico. Dal Messico alla Tailandia, passando per il Medioriente, sono varie le proposte di Tutte le Spezie del Mondo: il kit ricetta chili con carne, Curry Thai verde, Kofta, Pollo Cajun, Pollo Tandoori, scatola degustazione con 3 kit Ricette Verso le Americhe, Verso le Indie Orientali, scatola degustazione con 5 kit ricette.

Kit ricetta scatola degustazione con 5 kit ricette

6,90 euro: kit con 1 ricetta

23,90 euro: scatola degustazione con 3 kit ricette

32,90 euro: scatola degustazione con 5 kit ricette

per informazioni: https://www.tuttelespeziedelmondo.it/117-KIT-RICETTE?listino=listino-b2c

Kit dell’Alchimista

I kit dell'Alchimista sono composti da 5 bustine di spezie appositamente selezionate per profumare o decorare i cocktail preferiti delle feste. L'elegante scatola nera oltre alle botaniche contiene 5 bustine richiudibili per conservare le spezie dopo l'apertura.

Il Kit Gin Breeze 1/4 Il Kit Gin Classic 2/4 Il Kit Rum 3/4 Il Kit Vodka 4/4 Previous Next

Il Kit Gin Breeze contiene delle botaniche particolarmente fresche, citriche e agrumate, Ginepro, Limone scorze, Pepe di Timut, Zenzero, Fiori di Hibiscus (karkadè).

Il Kit Gin Classic contiene le botaniche più classiche da usare come garnish e rinforzo di aroma per il gin tonic: Ginepro, Bacche Rosa, Cardamomo, Tè Verde, Curcuma granulare.

Il Kit Rum contiene le botaniche più classiche da usare come garnish e rinforzo di aroma per tutti i cocktail a base di rum, sia chiaro che scuro: Pepe della Jamaica (Pimento), Arancia scorze, Cannella spezzettata, Anice Stellato, Tè nero.

Il Kit Vodka contiene le botaniche più classiche da usare come garnish e rinforzo di aroma per tutti i cocktail a base di vodka: Galanga spezzettata, Menta dolce, Pepe nero, Pepe di Timut, Foglie di Kaffir.

17,90 euro cad

per informazioni: https://www.tuttelespeziedelmondo.it/64-kit-dell-alchimista?listino=listino-b2c

Corsi di cucina

Tutte le Spezie del Mondo organizza corsi di cucina a base di spezie con l’Associazione culturale “Spice Supper Club”. Si tratta di momenti conviviali, degustazioni e incontri con chef, esperti e appassionati per condividere momenti di arricchimento reciproco in cui le spezie diventano il tramite per scoprire realtà e culture diverse.

Tutte le spezie del mondo organizza corsi di cucina a base di spezie

Nel 2024 ci saranno vari corsi come quello di Ayurveda (date: 18 e 25 gennaio, 1, 8, e 22 febbraio 2024)

Il calendario completo è disponibile su https://www.spicesupperclub.com/store

Tutte le spezie del Mondo

Via Vittoria Colonna 11 - 20149 Milano