Il panettone di Italo Vezzoli in degustazione sul Naviglio Grande a Milano

La storica Chiatta Nibbio, il barcùn classe 1995 da 30 tonnellate, subito dopo le operazioni di restauro è tornata sul Naviglio Grande di Milano. Non trasporta come un tempo sassi e ghiaia, ma oggi diventa una vetrina per una degustazione galleggiante.

Al via la degustazione dei panettoni firmati Italo Vezzoli

Italo Vezzoli, un panettone pluripremiato

Ormeggiata in prossimità del Ponte Enrico Molteni, meglio conosciuto come Pont de Ferr, mette in mostra il pluripremiato panettone di Italo Vezzoli che, giusto per fare un esempio, si è imposto per due edizioni consecutive a Re Panettone Italia. Un nome che è un marchio. Il brand Italo Vezzoli nasce infatti nel 2020 in seno a “in Croissanteria Srl”, azienda a conduzione familiare guidata dal maestro lievitista Italo Vezzoli e attiva dal 1996 nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno e grandi lievitati.

La Chiatta Nibbio, showroom di Italo Vezzoli sul Naviglio Grande

La tradizione è uno dei capisaldi dell'azienda: è nonno Guido infatti, all'inizio del ‘900, il primo a intraprendere l'arte della panificazione e a trasmettere il suo lievito madre per quattro generazioni, fino a oggi, quando la famiglia Vezzoli si impegna a traghettare il panettone nel terzo millennio.

Panettoni Il MIlano, l‘Originale e Cioccolato

Italo Vezzoli, l'Originale rivestito da glassa alle mandorle

Un passaggio interpretato al meglio dal “Panettone Originale”, caratterizzato da un impasto svuotato dei classici canditi e uvetta per essere al contrario impreziosito da gocce di crema al limone e rivestito da una glassa alle mandorle.

Un packaging importante in linea con il valore del contenuto

La gamma di panettoni Italo Vezzoli viene prodotta solo con lievito naturale madre con lievitazione di oltre 36 ore. Il risultato è un prodotto artigianale ricco di gusto. Un'intensità garbata, che non appesantisce e che invita a consumare una fetta dopo l'altra.

Italo Vezzoli

via Variante di Cicola 13/C - 24060 Carobbio degli Angeli (Bg)

Tel 035 951445