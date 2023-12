Ecco il “Pandolce Ligure” di Enrico Marmo del Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia

Il Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia, in provincia di Imperia, amplia la proposta gourmet con una nuova referenza. Il Pandolce Ligure è, infatti, la novità che il Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia ha presentato in occasione del Natale 2023. Un dolce della tradizione interpretato dallo chef Enrico Marmo che in Liguria si sente ormai a casa.

Enrico Marmo con il Pandolce Ligure del Frantoio Sant'Agata d'Oneglia

Tutto quello che c'è da sapere sul Pandolce Ligure di Enrico Marmo

Enrico Marmo, piemontese ma adottato dalla Liguria di Ponente, chef del ristorante 1 Stella Michelin Balzi Rossi di Ventimiglia, ha pensato a una versione contemporanea e fortemente territoriale del dolce, arricchita da olive taggiasche candite, olio extra vergine di oliva monocultivar Taggiasca e scorza di limone. Lo chef, profondamente legato all'azienda da un rapporto saldo, che risale al 2016, afferma: «Il Pandolce ligure è un prodotto da forno che ancora si trova nelle pasticcerie. Volevo creare, però, un dolce che fosse fatto solo con prodotti di altissima qualità e bilanciato negli zuccheri. Anche per questo ho scelto di usare le olive candite che hanno una naturale sapidità e molta lunghezza nel gusto e, legandosi alla scorza di limone, definiscono bene la parte aromatica che il pinolo chiude perfettamente. Il mio obiettivo era dimostrare come si potesse fare un prodotto di grande pregio usando solo ingredienti della nostra zona, che è ricca di materie prime eccellenti. Da tanti anni lavoro con il Frantoio e con la famiglia Mela, con la quale abbiamo messo a punto, insieme, un dolce da consumare tutti i giorni, non solo durante le Feste».

Il packaging del Pandolce Ligure di Enrico Marmo

Il prodotto viene confezionato a mano, con una carta disegnata dal giornalista e illustratore Gianluca Biscalchin. L'incarto raffigura rami d'ulivo, elementi naturali e benaugurali, e animali immersi nel verde. Simboli di gioia e positività e che portano in sé prosperità e sottolineano il legame con la famiglia Mela.

Infine, la fascia che chiude il goloso Pandolce Ligure, è preparata con carta ecologica Crush Agrumi, ottenuta da scarti di produzione degli agrumi e quindi naturale e compostabile. Il Pandolce Ligure del Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia, su ricetta di Enrico Marmo, è disponibile per l'acquisto, al prezzo di 20 euro per 500 grammi: in Frantoio; sul sito internet; nelle migliori gastronomie e, per la degustazione, al ristorante Balzi Rossi.

Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia

Via Sant'Agata 193 - 18100 Imperia

Tel 0183 293472