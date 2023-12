Marino, il panettone con acqua di mare

Un panettone artigianale privo di conservanti preparato con acqua di mare della Sardegna, pistacchi e mandarino candito. Un dolce natalizio nato dalla collaborazione tra la Gelateria Aria di Torino con Grano - Fornai in fermento di Santena (To), che ha appena aperto un piccolo punto vendita nel quartiere di San Salvario accanto al teatro Colosseo.

Il panettone Marino (foto Aria Gelateria)

Il panettone per il Natale 2023 si ispira ad un loro gusto di gelato insolito e divertente, nato subito dopo le vacanze estive. Viene utilizzata l’acqua di mare per apportare il sale nell’impasto, in modo da dare al panettone una nota più iodata senza però renderlo salato. L’abbinamento con i pistacchi si sposa con le note leggermente salate e il mandarino apporta la dolcezza con una piacevole freschezza finale. Il panettone viene preparato solamente nel formato da 750 grammi in edizione limitata di 150 pezzi.

Aria e Grano - Fornai in fermento, sinergia tra gelateria e panificazione

Grano nasce come panificio nel 2018 da un’idea dei fratelli Mosso per riproporre un concetto di panificazione all’antica. I pani di grande pezzatura vengono quindi realizzati con farine piemontesi macinate a pietra e lievito madre, per i quali il forno di Santena si è aggiudicato i Tre Pani della Guida Pane e Panettieri d’Italia 2024 del Gambero Rosso.

Tra questi il pane di montagna, pani piemontesi, pani con grani siciliani e multicereali. E poi ci sono quelli che prendono il nome direttamente dal dialetto piemontese. Nel 2021 è entrato a far parte della squadra Sergio Scovazzo, ex cuoco e maestro lievitista con la passione per i dolci delle feste. Con il suo ingresso il panettone è quindi diventato uno dei prodotti di punta.

Aria gelateria aperta a maggio 2022 in quartiere Vanchiglia a pochi passi dalla mole da Davide Ferrero e Roberto Speranza con anni di esperienza nel settore del gelato. Il nome del locale sintetizza uno stile: il gelato qui è “arioso”, semplice e leggero.

Aria

Via Santa Giulia 32 - 10124 Torino

Tel 011 19039749

Grano - Fornai in Fermento

Via Sambuy 100/A - 10026 Santena (To)

Tel 327 1366137