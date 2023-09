In viaggio, durante un film o con amici: le caramelle, un must per gli italiani

Ci sono momenti nella vita in cui gustare una caramella porta piacere, conforto e condivisione, e uno di questi momenti è durante un lungo viaggio in aereo, treno o in macchina. Secondo una ricerca condotta da Unione Italiana Food presso AstraRicerche, il 54% degli italiani associa il consumo di caramelle a questa situazione, con addirittura il 19% che la considera la sua occasione preferita per gustarle. Dalla stessa ricerca emergono anche altre situazioni in cui le caramelle giocano un ruolo importante nella vita quotidiana degli italiani. Dopo i viaggi, le occasioni più comuni per gustare una caramella sono i momenti di svago con amici o familiari (42%) e le serate casalinghe davanti a un film (37%).

Un italiano su due associa il consumo di caramelle a un viaggio lungo

Le altre occasioni in cui gli italiani amano mangiare le caramelle

Tuttavia, le caramelle sono versatili e si prestano a molte altre situazioni. Alcuni italiani le apprezzano mentre attendono in aeroporto o stazione (36%), mentre sono concentrati nello studio o nel lavoro (32%). Inoltre, mangiare una caramella può migliorare l'esperienza di andare al cinema, al teatro o a un evento sportivo (27%). Per alcuni fumatori, gustare una caramella dopo aver fumato una sigaretta è uno dei momenti di consumo preferiti (18%).

Al contrario, i momenti prima di un colloquio di lavoro (16%) e le riunioni di lavoro in presenza (12,5%) sono meno associati al consumo di caramelle. Solo l'11% degli italiani le associa al "primo appuntamento".

Nove italiani su dieci consumano caramelle

Le caramelle sono estremamente popolari in Italia, con il 91% degli italiani che le consuma, e più della metà di loro (57%) lo fa almeno una o due volte a settimana. Per il 34%, non c'è un momento preferito per gustare una caramella, ma il pomeriggio (39%) e la mattina (30%) sono le fasce orarie più popolari, seguite dal dopo cena (12%) e dal dopo pranzo (10%). Circa il 54% degli italiani ama variare il tipo di caramella in base alle proprie esigenze e al momento.

Quali sono le caramelle preferite dagli italiani?

Nel contesto delle preferenze, il 49% degli italiani indica le "mentine" come il tipo di caramella preferito, seguite dalle "morbide o gommose" (48%) e dalle "dure" (39%). Le gelée (31%), le ripiene (27%), le mou/toffee (27%), le pastiglie (23%) e i lecca-lecca (10%) seguono da vicino. Riguardo allo zucchero, il 56% preferisce le caramelle "senza", mentre il 44% opta per quelle "con". Per quanto riguarda i gusti preferiti, la menta, l'eucalipto e l'anice (57%) sono in cima alla lista, seguiti dagli agrumi (46%) e dalla liquirizia (40%). Altri gusti apprezzati includono frutti di bosco, erbe naturali, caffè, miele, caramello, latte, cola, creme, gusti esotici e amarena.