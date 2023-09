 Farine Agugiaro&Figna e pizza: una passione celebrata al Bufala Fest

Alla kermesse gastronomica dedicata alla promozione e alla valorizzazione della filiera bufalina, Augugiaro & Figna ha partecipato con grande successo, insieme a Fratelli La Bufala e al Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, in qualità di main partner. Importante protagonista al Bufala Fest è stata, per l’azienda molitoria, la gamma di farine Le 5 Stagioni, ormai punto di riferimento indiscusso nell’arte della pizzeria e, insieme a lei, gli chef e i pizzaioli che hanno saputo valorizzarla al meglio.

Pizza e farina: un connubio inscindibile

Durante gli showcooking dell’evento, i numerosi maestri della pizza campani, tra cui 15 partner di Agugiaro & Figna come Ciccio Vitiello, Antonio Starita, Raffaele Vitale, Pasquale Cozzolino, Gianni Improta, Paolo Surace, Guglielmo Vuolo, hanno creato delle vere e proprie magie di gusto, realizzate grazie alle farine Le 5 Stagioni, attirando innumerevoli visitatori e appassionati, in nome di una città, Napoli, che racchiude in sé l’unicità della pizza e l’arte della mozzarella.

“Agugiaro & Figna è fiera di aver partecipato al Bufala Fest – dichiara Riccardo Agugiaro, amministratore delegato di Agugiaro & Figna - non c’è attestazione di stima migliore se non quella proveniente da Napoli e da una kermesse come Bufala Fest, con cui ormai collaboriamo da qualche anno. Significa che la nostra farina Le 5 Stagioni, in particolare, utilizzata con maestria dai pizzaioli, è un prodotto che contribuisce a rendere ancora più preziosa un’eccellenza gastronomica come la pizza.

Farine Agugiaro e Figna

Ma non solo. La sostenibilità è sempre stata una delle chiavi del successo di Agugiaro & Figna e quest’anno c’è stato un importante momento di confronto sul tema, che ci ha permesso di affrontare tematiche legate all’importanza del Food Technology e far conoscere al pubblico il Bosco del Molino, uno dei progetti più virtuosi della nostra azienda”.

Il tema principale dei talk affrontato negli spazi dei Giardini delle Idee è stato infatti l’AgriFoodTech, che negli ultimi anni sta caratterizzando sempre più la filiera agroalimentare. Una delle tematiche centrali è stata sicuramente la sostenibilità, con i progetti di importanti aziende come Fratelli La Bufala e il contributo di Agugiaro & Figna con il Bosco del Molino, che prevede la piantumazione di 18mila alberi per assorbire la Co2 emessa dalla produzione. L’azienda leader in Italia nella macinazione del grano tenero ha assunto l’impegno di incentrare la sua produzione sul rispetto della materia prima tramite l’utilizzo del 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili. La premessa necessaria per un percorso che contribuirà alla salvaguardia e la valorizzazione della filiera agroalimentare.

Agugiaro & Figna Molini

