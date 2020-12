Brexit, l’accordo non aggiunge dazi all’export di Agnello Gallese

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 15:48

Kevin Roberts

’accordo commerciale tra il Regno Unito e l'Unione Europea ha portato sviluppi positivi per il comparto delle carni gallesi. Senza agreement, infatti, le esportazioni di- il cui 90% è destinato all'Ue, in uno scambio che attualmente vale- sarebbero state soggette a tariffe Omc (Organizzazione mondiale del commercio) comprese tra il 40 e l'80%, minacciando così la redditività del Welsh Lamb e del Welsh Beef. Lo ha reso noto Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC), ente promotore delle carni ovine e bovine gallesi., mantenendo così vivi gli scambi commerciali consolidati ormai da decenni tra Galles e Italia, e altri Paesi d’Europa fra cui Francia e Germania.«Perdere un mercato come quello europeo che conta 500 milioni di consumatori e che ha impiegato decenni per essere costruito - ha sottolineato il presidente di HCC- sarebbe stato una tragedia. Dopoper i nostri allevatori ed esportatori,. Siamo grati ai nostri partner europei per essere rimasti con noi in questo momento difficile. Ora possiamo continuare a lavorare sull'eccellente reputazione che l’Agnello e il Manzo Gallesi hanno costruito in questi anni. Le nostre carni offrono esattamente ciò che il consumatore moderno desidera:».Molto soddisfatto si è dichiarato anche, responsabile HCC per il mercato italiano: «Il raggiungimento di un accordo fra UK e Unione Europea è una grande notizia per il nostro comparto. In termini pratici questo significa che. I consumatori continueranno a trovare la nostra carne nelle principali catene della Gdo italiana e nelle macellerie, mentre a supermercati e rivenditori continueremo ad offrire la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi a prezzi competitivi».Per informazioni: www.agnellogallese.it