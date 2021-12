Eurovo, le Naturelle nelle ricette dei concorrenti di MasterChef

Le Naturelle saranno ancora una volta protagoniste - grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy - di MasterChef Italia, cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, per accompagnare i concorrenti nelle loro sfide gourmet. Per stupire i giudici con i propri piatti, gli aspiranti chef della nuova edizione - al via giovedì 16 dicembre su Sky e in streaming su Now - potranno contare sulle uova della gamma antibiotic-free le Naturelle Rustiche, 100% italiane di categoria A e deposte all’interno di una filiera integrata e certificata nella quale non vengono somministrati antibiotici in nessuna fase del ciclo di vita delle galline ovaiole.

Il prodotto marchiato Masterchef

Il ruolo nel programma

Per tutte le 12 serate (ogni giovedì dal 16 dicembre 2021 su Sky Uno - canale 108, digitale terreste canale 455 - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’unione Europea, e in streaming su Now) fino alla proclamazione del nuovo MasterChef italiano, i concorrenti potranno arricchire le proprie ricette con le Naturelle Rustiche biologiche, all’aperto, a terra e le Naturelle Rustiche 12 h (confezionate entro 12 ore dalla deposizione e deposte all’interno di un allevamento a terra a basso impatto ambientale improntato a preservare il benessere delle galline e a salvaguardare il pulcino maschio).

Oltre che nelle cucine di MasterChef Italia, le Naturelle Rustiche saranno in tv anche con uno spot dedicato, in onda sui canali Sky fino a marzo 2022 in daytime e prime time.

La scelta dell'azienda

«Siamo entusiasti di affiancare nuovamente il marchio le Naturelle a MasterChef Italia, un programma cult che valorizza le eccellenze, la tradizione e le ricchezze enogastronomiche. Nelle scorse edizioni abbiamo registrato risultati molto positivi dal product placement, grazie al quale abbiamo potuto dare una grande visibilità a le Naturelle Rustiche, una linea ad alto valore aggiunto pensata per consumatori attenti al benessere animale e alla sostenibilità ambientale. Siamo certi che anche quest’anno i concorrenti sapranno esprimere al meglio la versatilità dei nostri prodotti e conquistare i telespettatori con le loro ricette», spiega Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di Gruppo Eurovo.