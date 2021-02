Sushi d'oca, a Mortara tradizione e innovazione si fondono in gastronomia

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 09:32

L

Il sushi d'oca della Gastronomia Nicolino

Da dove nasce l'idea

La realizzazione

Franco ed Edoardo Tolasi

L'apprezzamento dei giapponesi

Oltre le tradizioni

Le diverse varianti del sushi d'oca

a trasformazione dellaa Mortara, ridente cittadina della Lomellina, in provincia di Pavia, è sinonimo di. Da oggi anche di innovazione. Grazie all’idea died, padre e figlio, titolari della storica, la carne del pennuto, “sacro” in questa zona, è diventata l’ingrediente principe di un innovativo sushi d’oca.Una produzione unica nel suo genere in Italia che mette insiemedel territorio pavese (a partire del riso) e le diverse lavorazioni della carne d’oca. Un’idea nata in pienaCovid per proporre qualcosa di nuovo e gustoso agli appassionatie per avvicinare i più giovani ad una tipicità come l’oca.è da secoli una delle capitali italiane di questa lavorazione a tal punto che il suo salame d’oca cotto si può fregiare del sigillo Igp.«Dopo un primo tentativo, abbiamo perfezionato i nostriutilizzando esclusivamente prodotti tipici dele tutte le tipologie di lavorazione e di cottura dell’oca - spiega Edoardo Tolasi, 23enne cuoco con la passione per la cucina orientale - Utilizziamo esclusivamenteCarnaroli della Lomellina del nostro partner: l’amido prodotto dopo la cottura svolge un’importante azione di collante e i chicchi stessi garantiscono la giusta consistenza per un abbinamento con i diversi tagli di oca».All’interno o in superficie gli uramaki sono arricchiti con il classicod’oca cotto di Mortara, con il petto d’oca affumicato, con il salame d’oca stagionato, con la linguetta di speck d’oca o con il prosciutto d’oca cotto. A bilanciare ici pensano le trasformazioni di altre tipicità locali come gli asparagi di Cilavegna, la mostarda di Voghera, la cipolla rossa di Breme, la zucca Bertagnina di Dorno e la barbabietola. È un innovativonel gusto, capace di stupire anche i più tradizionalisti dell’oca. «La difficoltà maggiore - afferma Edoardo Tolasi - è stato ildei sapori, trovare il giusto equilibrio in bocca tra i vari ingredienti. Devo dire che la tradizione del riso e quindi del risotto nella nostra terra ci ha aiutati, ci ha permesso di osare maggiormente con i gusti, in alcuni casi sapevamo già dove andavamo a parare».Ild’oca, nonostante sia una novità assoluta, sta riscuotendo consensi tra gli estimatori della cucina giapponese e tra i “puristi”. A tal punto che Franco ed Edoardo si sono trovati tra le mani una lettera del Console giapponese a Milano che li ha ringrazianti per l’idea. «Gli avevamo mandato undella nostra produzione e mai ci saremmo aspettati una lettera di risposta in quanto, a suo dire, siamo riusciti a fondere due gastronomie così lontane pere tradizione – spiega Franco Tolasi, uno dei maestri dell’oca a Mortara con quasi 35 anni alle spalle di laboratorio, già presidente del– Con il sushi siamo riusciti ad avvicinare i più, molto spesso restii a degustare l’oca nella sua lavorazione più tradizionale e stuzzicare la gola dei cosiddetti puristi di questo prodotto. A parte l’estetica, il classico rotolo, di orientale non ha nulla: di proposito abbiamo voluto “coinvolgere” in questa trasformazione solo eccellenze tipiche pavesi a partire dal riso Carnaroli. Ha un chicco ricco di amido, necessario come collante per garantire all’uramaki la fondamentale compattezza».Il sushi è una piccola, l’ultima arrivata, della galassia dei prodotti legati all’oca. «Quest’ultima ha tutte le caratteristiche – spiega Franco Tolasi – pera diversi piatti. Noi siamo conosciuti per la tradizione. Era il gennaio del 1992 quando insieme a mia moglie Barbara, all'epoca entrambi 22enni, rilevammo la storica salumeria Morandi di via Roma, dopo le esperienze personali a Milano e presso la conosciuta salumeria Annovazzi di Mortara dove mi sono reso conto dell’dell’oca per la nostra città. Da allora di strada ne è stata percorsa parecchia. Oggi, complice il crescente successo dei derivati dell'oca, il nostro marchio è conosciuto ben oltre i confini di Mortara, a riprova delladi un prodotto che è sinonimo di qualità, tradizione e storia nel nostro territorio».Cosa rappresenta per Mortara il salame d’oca Igp? «E’ una grande, un’opportunità da sfruttare. Ci siamo resi conto che durante le, gli eventi e le collaborazioni che organizziamo, c’è particolare attenzione sui prodotti d’oca. Basti ricordare quante migliaia di persone arrivano a Mortara, l’ultima domenica di settembre di ogni anno, per la storica . Si tratta di un evento unico nel suo genere capace di mixare gastronomia, storia e folclore. E di attirare appassionati ma anche semplici turisti che acquistando le eccellenze dei produttori mettono in moto un’intera economia cittadina», conclude Franco Tolasi.