Raspini, una vita per il prosciutto cotto tra sostenibilità e qualità

Il prosciutto cotto rappresenta il loro core business





Attenzione per l’ambiente e la sostenibilità

Capillare distribuzione: dalla gdo all’horeca

Fatturato 2020: 111 milioni di euro

Core business: il prosciutto cotto

Sinergia con lo stellato Marcello Trentini

. Seconda generazione di unaimprenditorialefondata nel 1946 dalla famiglia che la dirige. Da piccoloaddella trasformazione delle carni, un gruppo formato da tre centri produttivi due in provincia di Torino a Scalenghe con la sede sociale, a Isolabella vicino a Poirino, con il Prosciuttificio Rosa e Sala Baganza in provincia di Parma e a Parma con il salumificio San Giacomo entrato a far parte del Gruppo nel corso del 2018.Una crescita maturata, come spiega, direttore commerciale dell’azienda, nel rispetto della nostra filosofia: rispetto della tradizione che viene potenziata con, legame con ilche non solo significa acquisto di materie prime di origine piemontese, ma anchealdando lavoro alle maestranze del luogo e rispetto per l’ambiente. Lo provano le numerose certificazione ottenute, ma soprattutto l’installazione di unsui tetti dello stabilimento di Scalenghe e da circa un anno un impianto di cogenerazione, che permette la riduzione delle emissioni di Co2 di circa 1500 tonnellate. Ed ancora attenzione verso le esigenze nutrizionali e della salute dei moderni consumatori.Il successo del brand in Italia è dovuto anche a unamulticanale, dallae al dettaglio tradizionale. Raspini è stata tra le prime aziende a presentare, negli anni ’90, i prodotti in atmosfera protettiva, grazie anche ad un nuovo reparto di 5mila mq che dal 2008 ospita le linee di affettatura per prodotti inall’interno di camere bianche. In questi ambienti, mediante il continuo addestramento degli addetti,e lasono mantenute a un livello tale da assicurare i massimi standard di salubrità e conservare inalterate nel tempo le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei prodotti.Un2020 che si aggira sui 111 milioni di euro, di cui il 6% rappresenta la quota estero, in particolare, di recente anche l’autorizzazione all’esportazione negli, prima azienda in Piemonte.Ilrappresenta il loro core business, ma in un certo senso anche il legame con il territorio. Il cotto viene prodotto da suini nati edinin allevamenti certificati per il prosciutto di Parma, ma il cotto è anche un salume di lunga tradizione nella nostra regione, un tempo prodotto in piccole quantità, utilizzando la carne non idonea ad essere salata e stagionata. Alla fine degli anni Ottanta assistiamo alla sua evoluzione qualitativa e diventa una apprezzata alternativa al più classicoNell’autunno del 2019 nasce la collaborazione con lo chef Marcello Trentini,stella Michelindi, e ilcon la realizzazione di un prodotto dall’elevato contenuto innovativo dedicato totalmente ale ai, ricette tanto amate in Italia e nel mondo, con l’obiettivo di rendere gourmet questiI prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono stati scelti, a livello nazionale all’interno del mercato dei cotti, come prodotti che rappresentano i principi fondamentali del progetto firmato dagli agricoltori italiani Fdai della: valorizzare le produzioni delle filiere agroalimentari italiane, che garantiscono origine e tracciabilità. Il primo prodotto è ilRaspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole carni italiane, accuratamente selezionate. Una ricetta con l’impiego, 72 ore di massaggio delle carni, 24 ore di lenta cottura a vapore e 2 settimane di riposo. Il Gran Paradiso è facilmente riconoscibile per il suo stampo che ricorda la legatura a mano.Raspini ha avuto un importante ruolo nelladelnel luglio 2015 e nella costituzione del Consorzio di tutela.