Eurovo investe negli integratori alimentari con Lypro

Gruppo Eurovo si espande nel segmento degli integratori alimentari con Lypro, un nuovo brand di prodotti a base di proteine d’uovo. Una linea innovativa, frutto degli importanti investimenti in Ricerca & Sviluppo effettuati negli anni, che conferma la volontà di Gruppo Eurovo di diversificare il proprio portfolio di brand di proprietà e di posizionarsi in nuovi mercati, offrendo al consumatore prodotti sempre nuovi e capaci di intercettare le proprie esigenze. Con il brand Lypro, l’azienda debutta ufficialmente nel segmento degli integratori alimentari, riaffermando la propria vocazione a esplorare le infinite potenzialità di un alimento ricco come l’uovo.

Il nuovo prodotto

Cosa è Lypro

Lypro Chewing Gum è un integratore alimentare senza zuccheri a base di proteine dell’uovo, naturalmente contenute nell’albume, e del finocchio. Con poche calorie, è privo di glutine e lattosio ed è caratterizzato da un rinfrescante gusto di menta piperita. Novità assoluta nel settore, Lypro Chewing Gum sarà in vendita in esclusiva, da settembre, su VitaminCenter, e-commerce leader nel campo della nutrizione sportiva, della salute e del benessere e primo sito multimarca di integratori a ottenere l’autorizzazione alla vendita online di farmaci da banco.

Le uova, come ricordato anche dalle recenti Linee Guida sull’Alimentazione del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) sono caratterizzate da un corredo proteico di elevato valore biologico: ogni 100 g, infatti, sono contenuti 12,4 g di proteine. Un valore presente soprattutto nell’albume che, grazie anche al suo bassissimo contenuto di grassi, rappresenta una fonte di proteine di altissima qualità.

I benefici

Secondo il parere di Martina Donegani, biologa nutrizionista: «Sono diversi i benefici che recenti studi hanno attribuito alle proteine contenute nelle uova, in particolare al lisozima, un enzima molto utilizzato nell’industria alimentare e farmaceutica per le sue proprietà antibatteriche, antimicrobiche e antivirali. Questa sostanza, contenuta naturalmente nell’albume delle uova di gallina, aiuta a inibire1,2,4,6,7 la crescita di molti microrganismi, rendendoli dunque più vulnerabili. Per questo il lisozima, proveniente dall’albume d’uovo, può essere considerato una sostanza utile contro alcuni microrganismi patogeni».

«Anche l’industria alimentare ha tratto grande vantaggio dalle proprietà del lisozima naturalmente presente nell’albume delle uova: questo enzima, infatti, è impiegato nella preparazione di alimenti “fermentati”, come la birra, il vino e alcuni formaggi come il Grana Padano, l’Asiago e il Provolone, per impedire lo sviluppo di microrganismi che potrebbero danneggiare l’alimento e allo stesso tempo per favorire la crescita dei batteri che hanno un’azione positiva nei processi di fermentazione e stagionatura».

La mission di Eurovo

«Gruppo Eurovo continua a rafforzare il proprio portfolio di brand di proprietà con Lypro, una linea innovativa grazie alla quale i consumatori potranno scoprire le proprietà delle proteine delle uova in una veste inedita e inaspettata. Da azienda leader nel settore delle uova e degli ovoprodotti, studiamo da tempo gli effetti benefici di queste sostanze, in particolare del lisozima. Grazie a Lypro Gruppo Eurovo compie un nuovo passo in avanti nel proprio percorso all’insegna dell’innovazione e della ricerca, posizionandosi in un segmento dinamico come quello dell’extrafarmaco che prevediamo di presidiare con il lancio di nuove referenze», spiega Federico Lionello, Direttore Marketing e Commerciale di Gruppo Eurovo.

«Siamo orgogliosi che Gruppo Eurovo, un’azienda che crede nel valore dell’innovazione e che promuove uno stile di vita sano ed equilibrato, abbia scelto VitaminCenter per ospitare il lancio di Lypro. Da sempre siamo portavoce di una cultura consapevole basata sul benessere e promotori dell’innovazione. Lypro Chewing Gum rappresenta una vera novità nel mondo degli integratori e siamo entusiasti di poterlo proporre in anteprima alla nostra community», commenta Vinicio Varricchio, CEO e fondatore di VitaminCenter.