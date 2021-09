Anatra italiana in abito gourmet

A Gerenzago (Pv) nel 2014 nasce Cz Agricola, azienda famigliare impegnata nell’allevamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti a base di carne di anatra italiana. Alla recente edizione di Cibus ha presentato la Linea Premium Quality, una selezione di prodotti di carne d’anatra freschi e precotti. Tra questi la Macinata e gli Hamburger freschi.

Gli Hamburger d'anatra freschi

Alto contenuto di servizio

Pronta da cucinare, la Macinata d’anatra è carne fresca e confezionata direttamente in azienda in sacchetto trasparente sottovuoto da 400 grammi. Medesimo procedimento per gli Hamburger freschi, confezionati (due porzioni) in skin pack in vaschetta in plastica preformata a doppio scomparto. Prodotti a elevato valore aggiunto e ad alto contenuto di servizio indicati per una ristorazione esigente, attenta oltre che al gusto e alla ricettazione all’aspetto salutistico considerata la bassa percentuale di grassi e l’alta presenza di ferro.

Macinata d'anatra, carne fresca confezionata in azienda

Cotti sottovuoto a bassa temperatura e pronti in pochi minuti il Petto e le Cosce d’anatra, ricette gourmet da riscaldare e servire. Magari dopo aver proposto gli affettati pronti al consumo: Salame d’anatra stagionato e Speck prodotto solo con petto d’anatra maschio stagionato per 40 giorni e affumicato a freddo con legno di faggio.

Per informazioni: www.czanatra.it