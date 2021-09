FeelingGood: l’impegno di Parmacotto per il benessere

Parmacotto è sbarcato a Cibus 2021 con importanti novità. Innanzitutto uno stand esperienziale completamente digital con schermi touch screen, popolato da una intensa serie di talk su tematiche legate al benessere a tavola e al benessere delle comunità.

Il nuovo Cotto di Parma di Parmacotto

Cibus è stato infatti la prima vera, grande occasione di visibilità e comunicazione del nuovo posizionamento corporate, #FeelinGood, con cui Parmacotto Group si fa portavoce del benessere, per far star bene le persone dentro e fuori l’azienda, creare valori a tavola, nelle comunità e nell’ambiente in cui vivono.

Gaia Gualerzi

Alta qualità e stili di vita sani

Sotto la sigla #FeelinGood, Parmacotto Group vuole contribuire in modo concreto al benessere delle persone, lavorando ogni giorno per sviluppare prodotti capaci di conciliare alta qualità e stili di vita sani ed equilibrati. Tutelare le eccellenze e proteggere le tradizioni, guardando al futuro facendo star bene le persone. Queste le linee guida.

Le novità

E poi i nuovi prodotti, non in degustazione per evitare inutili assembramenti. «In primo piano – spiega Gaia Gualerzi, direttore marketing di Parmacotto Group - Cotto di Parma, il nuovo prosciutto cotto nazionale da allevamenti del territorio, il Prosciutto cotto in eco pack e con ridotto contenuto di sale, il 25% in meno rispetto alle proposte sul mercato: completa il portafoglio prodotti per un consumatore attento e desideroso di prodotti funzionali. In più, dedicato a un target 6-10 anni, il Kit della Merenda, un panino farcito con Prosciutto cotto Parmacotto o con salame e in aggiunta cioccolato Ritter Sport e Thé Yoga deteinato in brick».

L'innovativo Kit della Merenda

Per informazioni: www.parmacotto.com