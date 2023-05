Crescita esponenziale per il Salame di Varzi. Bergonzi: «Premiata la qualità»

È stato presentato nella sala consiliare della sede della Camera di Commercio di Pavia, il progetto di attività promosse dal Consorzio di Tutela Salame di Varzi DOP finanziato dal Psr - Programma di intervento del Consorzio di Tutela del Salame di Varzi DOP, finanziato dal Psr 2014-2020 (Misura 3, Sottomisura 3.2, Operazione 3.2.01 “Informazione e promozione dei prodotti di qualità”). Il progetto illustrato prevede un piano di promozione, formazione e valorizzazione messo in atto dal Consorzio Tutela del Salame di Varzi, piano strettamente connesso all’identità del luogo da cui trae le proprie origini che scatta dalla partecipazione a TuttoFood di Milano e prevede poi una serie di eventi, primo dei quali il Festival “Che Salame! Il Varzi DOP” nei giorni 10 e 11 giugno prossimi a Varzi dove Sua Maestà il Salame è nato ed è un racconto identitario, tradizionale e di grande qualità. In questo contesto di promozione si innestano anche cifre in crescita del Consorzio: la Dop è cresciuta negli ultimi quattro anni del 7%.

Il Salame di Varzi DOP

All’incontro con la stampa hanno preso parte il commissario straordinario della Camera di Commercio Giovanni Merlino con il segretario generale Enrico Ciabatti, il sindaco di Varzi e presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, il presidente del Consorzio di Tutela Salame di Varzi DOP, Fabio Bergonzi, e il direttore Annibale Bigoni, il conte Enrico Odetti di Marcorengo in rappresentanza degli eredi Malaspina, proprietari del Castello di Varzi che riapre al pubblico in occasione del Festival di giugno, Andrea Cartolini per Ascom Pavia, Viviana Vignadel con Valentina Muzzi, per il Giardino dei Talenti. Il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese ha inviato un messaggio di buon lavoro da parte della presidente Gilda Fugazza e del direttore Carlo Veronese, impossibilitati a presenziare alla conferenza stampa, ed è stato annunciato che in occasione del Festival (11 giugno) saranno organizzate insieme dai due Consorzi due masterclass con i Vini delle Denominazioni d’Oltrepò Pavese abbinati alle stagionature dei Salami di Varzi DOP, con la regia dell’esperta delegata Ais di Pavia Miriam Prencisvalle.

Consorzio di Tutela Salame di Varzi DOP, una crescita esponenziale

Fra le novità del Consorzio che tutela e promuove Il Varzi DOP anche un collegamento in diretta con il programma televisivo popolarissimo, condotto da Antonella Clerici, a fine mese, con la troupe di “È sempre mezzogiorno” in diretta dal Borgo di Varzi. «A Varzi, nell’Oltrepò e in Lombardia, siamo tutti cortigiani di sua maestà il Salame di Varzi DOP - ha detto il sindaco Giovanni Palli. Lo abbiamo celebrato con un Docu Film, lo raccontiamo ogni volta che percorriamo contando i passi lentamente i vicoli del nostro borgo storico, che custodiscono cantine storiche di grande valore architettonico, una ricchezza identitaria che non racconta solo la tradizione ma anche l'attualità di un borgo molto vivo. Lo raccontiamo ogni volta che parliamo del nostro territorio perché il salame si identifica nel borgo e nella sua terra di eccellenze: E raccontiamo con la sua qualità la resilienza di produttori virtuosi che in luoghi ancora selvaggi e belli, ancora poco conosciuti, dove inizia l’Appennino Lombardo e all’incrocio di quattro regioni, contribuiscono alla leggenda “sostenibile” di un prodotto di eccellenza come il Salame di Varzi Dop, unica DOP del Pavese, che ha addirittura una fama internazionale superiore alla capacità di accontentare la gola di fini intenditori di salumi. I dati che ci fornisce il Consorzio di Tutela, sodalizio molto interessante anche per la sua storicità, ci parlano di una crescita esponenziale. Una notizia importante per il nostro made in Italy di qualità».

Quanto è cresciuto il Consorzio di Tutela Salame di VarziDOP?

L’occasione è servita al presidente del Consorzio di Tutela Salame di Varzi Dop, Fabio Bergonzi per tracciare un quadro della produzione che fa segnare numeri importanti per uno dei primissimi prodotti in Italia ad aver ottenuto la Dop oltre venticinque anni fa (era il giugno 1996): «Siamo presenti a TuttoFood per rappresentare una DOP che coinvolge con passione dieci soci, che in questi anni hanno contribuito in maniera decisiva alla crescita anche economica del nostro settore, una crescita a valore e di valore, analizzando, infatti, l’andamento degli ultimi quattro anni, notiamo che il numero di salami marchiati DOP è passato dai 607.515 del 2019 ai 648.097, registrando un aumento del 7% che diventa a tre cifre se guardiamo al numero di salami destinati al pre-affettato: dagli oltre 22mila nel 2019 ai quasi 52mila del 2022 con una crescita più che raddoppiata +128%».

Annibale Bigoni e Fabio Bergonzi

Il presidente Bergonzi continua evidenziando l’opera di promozione e di valorizzazione fatta in questi anni: «Risultati ottenuti con grande impegno e lavoro collettivo che premiano davvero la qualità, sottolineando anche come - nonostante le difficoltà produttive di vario genere, compresi i rincari ormai canonici che incidono sui conti della produzione, come ad esempio l’aumento significativo della materia prima carne e dell’energia elettrica - abbiamo tenuto duro e non abbiamo mai perso la convinzione di posizionarci fra i prodotti top dell’eccellenza italiana, garantendo al consumatore - educato e culturalmente preparato a questo livello di prodotto ancora orgogliosamente artigianale - uno standard qualitativo estremamente alto che premia il lavoro appassionato di questi produttori-artigiani davvero resilienti. TuttoFood è una vetrina importante, dalla quale poter lanciare i prossimi eventi che ci vedranno anche affiancati alle Denominazioni dell’Oltrepò Pavese del vino, sempre più apprezzate, continuando a percorrere insieme una strada di successo iniziata da qualche anno, che ci ha portato anche su prestigiose piazze nazionali ed internazionali, strategiche per la crescita della domanda interna e dell’export».

Salame di Varzi DOP al centro di attività promozionali e di formazione

Sua Maestà il Salame di Varzi DOP è al centro di attività promozionali e di formazione, che si sviluppano a partire da TuttoFood sino a ottobre, la prima azione - evento direttamente organizzata dal Consorzio sarà il fine settimana del 10/11 giugno. In tale data è in programma la seconda edizione del Festival “Che Salame! Il Varzi Dop”, convegno e proiezione del Docu Film dedicato a questa romantica e moderna eccellenza, il sabato dalle 16, nella maestosa cornice del Castello Malaspina, in Piazza Umberto a Varzi, e domenica 11, con un percorso “goloso” che si snoda dal Castello-Giardino al Borgo medievale, dove i privati aprono le Cantine Storiche - autentici monumenti architettonici - per affidarle ai soci del Consorzio, uno ad uno, con il racconto del Salame di Varzi DOP che - storicamente - in quelle cantine affinava e ancora affina secondo un rito di stagionatura che diventa quasi letteratura del gusto.