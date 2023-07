Sul web spopolano sempre di più le ricerche per le ricette delle lasagne

Il World Lasagna Day, ricorrenza mondiale (29 luglio) dedicata alle lasagne, si avvicina e l’entusiasmo degli italiani per questo piatto iconico sembra crescere sempre di più. Secondo uno studio condotto da HelloFresh.it, un noto servizio di ricette a domicilio, l’interesse per le lasagne ha registrato un significativo incremento nel mondo online.

Tutto pronto per il World Lasagna Day

Analizzando i dati di Google, l’indagine ha rivelato che la parola chiave “ricetta lasagne” ha visto un aumento del +13% rispetto all’anno precedente. Inoltre, le ricerche mensili sul termine “lasagna” nell’ultimo anno hanno raggiunto una media di 432.300, dimostrando un costante interesse da parte degli italiani per scoprire nuove varianti e preparazioni di questo piatto classico.

Le lasagne alla bolognese quelle più ricercate sul web

Secondo il rapporto, la versione classica delle lasagne alla bolognese risulta essere la preferita, rappresentando il 27% delle ricerche totali. Le domande mensili relative a questa deliziosa combinazione di besciamella e ragù di carne hanno raggiunto una media di 288.630 negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, non mancano le varianti creative, con lasagne a base di zucca (74.970), zucchine (54.290), formaggi bianchi (51.060) e salsiccia (49.980), che hanno riscosso un notevole successo.

Cresce anche la ricerca per le lasagne vegane

Un’altra tendenza evidenziata dall’analisi riguarda l’aumento del 15% nella ricerca di lasagne veggie, realizzate con verdure come asparagi, broccoli e carciofi. Sempre più persone sono alla ricerca di alternative vegetariane o vegane per gustare questo piatto amato.

Le lasagne veggie

Un dato sorprendente emerso dallo studio è l’impennata delle ricerche per le “ricette di lasagne particolari”, con un incredibile aumento del +618%. Gli italiani sembrano desiderare sempre di più varianti innovative e creative per arricchire le proprie tavole con gusti unici.

Ricercate anche le lasagne pronte

Non solo ricette fatte in casa, ma anche le lasagne pronte sono oggetto di grande interesse. Secondo i dati raccolti da HelloFresh, le ricerche relative ai piatti di gastronomia pronti e alle lasagne di gastronomia sono più che raddoppiate nel periodo 2019-2023. In particolare, le ricerche per “lasagne gastronomia” hanno registrato un incremento del 123,08%.