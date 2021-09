Antica Ricetta, il prosciutto cotto che sa di storia e tradizione

Settembre è il mese del cambiamento con l’inizio dell’autunno e i suoi colori caldi. Anche le tavole italiane cambiano: si salutano i piatti estivi e veloci per accogliere ricette che meglio si adattano al clima fresco. Marco D’Oggiono Prosciutti - azienda storica e famigliare ad Oggiono, in provincia di Lecco, che con passione ed esperienza produce prosciutti ed è rinomata per il suo prosciutto crudo dolce e buono - fa un tuffo nella tradizione culinaria italiana con il suo Prosciutto Cotto Antica Ricetta, rievocando profumi e sapori dimenticati, piacevoli come un bel ricordo.

L’Antica Ricetta prevede un prosciutto cotto fatto ancora oggi come un tempo. Le cosce suine fresche sono 100% italiane e selezionatissime. La carne viene lasciata riposare a lungo, per far sì che il sale e gli aromi ne modifichino il sapore in modo lento e naturale, senza l’utilizzo di gelatine, addensanti, glutine o lattosio. Le cosce assumono così un profumo vero e intenso, come una volta, per un risultato mai troppo speziato e una fragranza memorabile. A questo si aggiunge l’ingrediente segreto, un mix aromatico che si tramanda di generazione in generazione per preservare la ricetta originale.

Dopo la zangolatura e la pressatura, che conferisce al Prosciutto Cotto la tipica forma che tutti conoscono, inizia un lunghissimo processo di cottura: a vapore e a bassa temperatura. Grazie al particolare procedimento, il Prosciutto Cotto assume la colorazione rosea; la carne diventa morbida, digeribile, oltre che delicata e con il giusto equilibro di aromi e sali.

Il Prosciutto Cotto dell’azienda oggionese è perfetto come merenda nella tipica “michetta” brianzola, gustato in purezza su un tagliere accompagnato da focaccia calda o come farcitura di una pizza. È un cotto da non sottovalutare: ottimo in ricette elaborate e sfiziose così come nelle preparazioni più semplici e a portata di bimbo. Per tutti può costituire un buon secondo piatto nutriente e salutare. Insomma, l’Antica Ricetta si adatta proprio a tutto: un prodotto sano, genuino e sfizioso, da mangiare in qualunque momento della giornata.

