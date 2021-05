Carni siciliane e tagli dal mondo. Mulinello scommette su chef e ristoratori

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 08:30

Q

Carne di suino nero

La nuova scommessa: carni autoctone per chef rinomati

Suini neri siciliani

Il Suino Nero Siciliano, carne di alta qualità

L'e-commerce

Anche tagli internazionali

Ampliamenti in vista

Taglio iberico segreto

uanti volti, quante storie, quante sfaccettature dellasono stati raccontati, in lungo e in largo, da una punta all’altra di quest’isola meravigliosa. E ricca, se si parla di. Ed è qui, nel cuore del, che il mondo dellee degliriesce ancora a stupire, a coinvolgere menti e cuori, prima dei palati. Succede con l’della famiglia Cipolla. Un nome che è già racconto di una, nel punto più raccolto della Sicilia, in quel territorio che dalle campagne dell’Ennese si dirama verso colline e campi e nuovi sentieri, fino al mare. Qui nel 1976 nasce l’azienda, oggi diretta da, con i figliAll’epoca Gaetano aveva 20 anni, un diploma fresco di perito agrario e tanta voglia di spendersi nella “scommessa” di famiglia: mettere su un, cominciando con numeri significativi, 250 scrofe a ciclo chiuso e il sostegno della Cassa per il Mezzogiorno. Una scommessa che si rivela vincente e che negli anni ’90 vede ulteriormente l’azienda trasformarsi e nel 2000, poi, accendere le macchine del, raddoppiando la capacità produttiva die annettendo unOggi quella scommessa si rinnova, con il valore aggiunto di proposte uniche nel loro genere: quelle di, iberici e non solo, anche tagli esclusivi su richiesta, e di, non importate, rigorosamente siciliane. Ed è qui che la storia ricomincia a prendere i contorni e i contenuti dell’ed è da questi presupposti che i Cipolla si propongono, oggi, alla conquista di nuove fette di mercato. Italia, Europa, perfino Giappone, non gli mancano. I loro prodotti, infatti, sono da anni già apprezzati in questi scenari, ma adesso è anche sul fronte dellache Mulinello vuole farsi conoscere e “utilizzare”. È iniziata la “campagna” di coinvolgimento di rinomati, siciliani e non, stellati e non solo, proponendo le carni suine per piatti e ricette.- sottolinea Gaetano Cipolla - che per gran parte arriva dai, grazie al contatto diretto con gli allevatori del posto. Un rapporto andato sempre crescendo. Un prodotto che i giapponesi, ad esempio, e non solo, amano molto. Ed è stato forse proprio ila darci il via per piazzare anche qui in Sicilia la carne pregiata di Suino Nero, prodotto sicuramente di alta fascia». Un animale che vive allo, seppur allevato, tra i boschi di gran parte dell’isola, spiega Cipolla, che per 20 anni è stato rappresentante nazionale degli allevatori di suini e colui che ha contribuito a far riconoscere ladel suino nero siciliano tra le razze autoctone italiane e di cui l’detiene i registri. Solo negli ultimi tre mesi di vita passa in azienda, dove viene nutrito con una miscela di cereali a base di orzo, mais, crusca e favino, che possa preparare l’organismo del maiale al macello.Naturalmente, dall’azienda Mulinello passano anche altridi Suino Nero Siciliano: quello degli Iblei, quello delle Madonie, quello dell’Etna. Carne fresca, freschissima, che può così giungere ai tanti chef e ristoratori, ma soprattutto al. Con un altro settore su cui la famiglia Cipolla ha investito, soprattutto per superare il “deserto” della pandemia: l’, come spiega Alessandro, terza generazione, con le due sorelle. «Ulteriori confini oggi sono stati abbattuti grazie all’altra lungimirante scelta di puntare sul commercio online. Una mossa che ci ha permesso di superare ladovuta al Covid e che ci vede molto richiesti anche su questo fronte».I numeri dell’azienda parlano di una produzione di maiali bianchi che sfiora i mille al mese. Oltre a questi, ci sono piccoli“satelliti” di suino bianco che collaborano con l’azienda, fino a raggiungere una macellazione annua di circa 16-17mila capi. A questi dati vanno aggiunti i suini neri, circa 5mila.E la lungimiranza della famiglia Cipolla non si è fermata qui e ha visto oltre. Oltre i confini dell’isola stessa, gettando le basi per un’importante collaborazione con gli stabilimenti di. «Esattamente 6 anni fa - ci dice Gaetano - quando abbiamo pensato di ampliare il nostro salumificio, abbiamo avuto il supporto di un tecnologo parmense e da lì nacque l’idea di far stagionare alcuni nostria Parma. Nel 2016 facemmo piccole prove e nel 2018 il progetto si concretizzò».Sono queste le radici da cui si dipana il racconto di Mulinello, che oggi, pur rappresentando una delle aziende agroindustriali a carattere intensivo tra le più importanti del, non ha mai dimenticato la valorizzazione dell’e degli animali stessi, rendendo l’allevamento quanto più confortevole possibile. Scelte che ripagano in termini di altissimadelle carni allevate e prodotte. Un racconto che, ne siamo certi, a breve passerà direttamente dalle cucine di rinomati chef…Per informazioni: aziendamulinello.it