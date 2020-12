Filetto Baciato, salume da scoprire: una specialità della norcineria piemontese

Pubblicato il 19 dicembre 2020 | 09:02

Il Filetto Baciato fu creato a Ponzone da Roberto Malò

Stagionatura da due a sei mesi

La stagionatura

La tradizione vuole il Filetto Baciato abbinato a un calice di Brachetto d'Acqui Brut rosé



La salumeria che perpetua la tradizione

orse ai giorni nostri non è più abitudine utilizzare l’espressione “Eureka” alla soluzione di un problema o al ritrovamento di un oggetto, ma di certo un tempo non era inusuale sentirla esclamare con non poca soddisfazione. Era un semplice e gioioso modo per rivelare di avere trovato, di avere trovato ciò che si cercava.Mi chiedo dunque se anche, esclamò “Eureka” nel momento in cui riuscì a mettere a punto il “”: una vera perla della norcineria piemontese. In effetti non stiamo parlando di un prodotto costituito da un, magari salato, speziato, affumicato e neanche di uno dei classici salumi preparati con la macinatura di tagli più o meno pregiati del suino e della concia.Ilsi pone come particolarenel panorama della salumeria Sabauda. Parliamo di unavvolto, o per meglio dire,. Il filetto viene prima lasciato in(miscela segreta del produttore) per circa una settimana, poi abbracciato dall’impasto e insaccato all’interno di une legato. Dopo una fase di asciugatura lo si pone nelle celle didove maturerà per. La stagionatura può tranquillamente protrarsi anche fino a sei mesi, dipende molto dal gusto del consumatore.La forma ricorda l’uovo dei grandi struzzi e si consiglia diper gustarne appieno la delicatezza miscelata alla. La capacità e la bravura del produttore sono fondamentali proprio al fine di avere sempree non distaccate tra il filetto e l’impasto.Ma torniamo al passato. Intanto precisiamo che il nostro protagonista è nato in un piccolo comune della provincia di Alessandria: Ponzone. La località dista pochi chilometri dalla città definita la “Bollente”:. Acqui è celebre per la sua sorgente d’acqua calda che sgorga da secoli. C’è chi sostiene che se non ci fosse stata la sorgente la città non sarebbe nata.Tra il 1800 e il 1900 da, come anche da altre località limitrofe, molte persone migrarono verso la Francia, in genere balie e fiaccherai, oppure a Genova, soprattutto chi aveva dimestichezza con il pollame. Fu durante gli anni Sessanta del secolo scorso che queste terre divennero invece meta turistica soprattutto per i giovani e le giovani del capoluogo ligure. Per i ragazzi locali di Acqui andare sulle colline di Ponzone significava poter conoscere le fanciulle genovesi, vedere abbigliamenti diversi, fare nuove amicizie.Ilvenne ideato allaquando il marketing non esisteva ma Romeo Malò era evidentemente un uomo arguto e deciso sulle sue idee. La stessa famiglia Malò è una istituzione di Ponzone e ai suoi componenti si deve l’apertura di svariate attività locali.Alla sua nascita, il filetto, per via del fatto di doverlo affettare finemente per gustarlo al meglio, creò qualche piccolo problema ma poi, con l’avvento delle affettatrici alla portata di molti, e il passa parola dei clienti, il nostro insaccato ha ottenuto il successo che merita. Pur essendo unè molto apprezzato anche suied è ambito acquisto dei turisti enogastronomici che raggiungono questi luoghi.Di recente sono stato a Ponzone alla salumeria diuna realtà nata nel 1992 che porta avanti la tradizione del Malò. Il loro filetto è il fiore all’occhiello della produzione e devo dire che è decisamente delizioso. Oltre al citato filetto, per la parte dell’impasto Claudio utilizza carni di maiale esclusivamente italiane e predilige come tagli ile la. Alle carni si aggiungono spezie, pepe nero, sale, aglio e del buon vino locale, Barbera in particolare.A Ponzone si baciano altri due soggetti, l’aria degli Appennini e l’aria del mare Questo consente di avere uneccezionale per ladel Filetto Baciato. Doveroso poi ricordare che Ponzone vanta la seconda veduta panoramica d’Italia e che di queste terre (Nizza Monferrato) era il geniale Francesco Cirio di cui tutti conosciamo i famosissimi “Pelati Cirio”. Ma questa è un’altra storia.Eureka o non eureka, Romeo Malò inventò unche ancora oggi possiamo gustarcelo comeinad, da solo, magari accompagnato da delle bollicine rosate Brut di, o come ingrediente di unpreparato con pane artigianale realizzato con olive Taggiasche unite all’impasto e farcito con burro.In un modo o nell’altro, se ancora non lo conoscete e lo assaggerete potrete sempre dire “Eureka” cosa ho trovato!!! Così come Romeo disse: “Eureka, ho trovato la soluzione: si baciano!”. Forse.