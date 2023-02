Galbani Professionale, un'ampia gamma di salumi per la ristorazione

Galbani Professionale è la marca di Galbani dedicata ai professionisti della ristorazione. Con la sua ampia gamma di prodotti, Galbani Professionale affianca i ristoratori nel loro lavoro quotidiano con soluzioni mirate a rispondere ai bisogni professionali.



Un brand completamente dedicato al mercato out of home. Con oltre 100 anni di esperienza nella produzione di caseari e di salumi, Galbani Professionale nasce con l’obiettivo di fornire ai professionisti del fuori casa un ampio e profondo assortimento di prodotti caseari e salumi per rispondere a tutte le loro esigenze.

I salumi sono una categoria di grande valore per Galbani Professionale

Una qualità costante garantita nel tempo

I clienti di Galbani Professionale sono pizzaioli, ristoratori, baristi e panettieri, sia di grandi sia di piccole dimensioni, e a tutti vengono garantiti prodotti funzionali per gli utilizzi quotidiani nelle cucine professionali, con una qualità costante garantita nel tempo. Qualità che deriva da una filiera controllata, con 6mila controlli ogni mese e da una logistica del fresco che permette di consegnare in base ai bisogni dei clienti.

Salumi, una categoria di grande valore per Galbani Professionale

Galbani Professionale ha un giro d’affari di circa 130 milioni di euro, fatto per circa l’80% da prodotti caseari e per la restante parte dai salumi, categoria di valore per il portafoglio di marca. Volendo focalizzarci su questi ultimi, sono i prosciutti cotti a fare la parte del leone, coerentemente con il mercato, essendo la prima categoria di salumi consumati nel fuori casa. I prosciutti cotti rappresentano infatti circa la metà delle vendite di salumi Galbani Professionale. Sono il prodotto più versatile per la ristorazione perché si prestano a differenti utilizzi sia a freddo che a caldo. Per questo, abbiamo un portafoglio molto diversificato sia in termini di fasce qualitative che di formati. I prodotti più rappresentativi per la marca sono i prosciutti cotti Fetta Gustosa e Cotto Horeca, studiati per avere ottime performance sia a caldo che a freddo.

A seguire abbiamo un’ampia offerta di salami e di mortadelle. La Mortadella da 3,5 kg con pistacchi è un prodotto venduto molto bene a bar e panifici per la farcitura dei panini, mentre nel portafoglio salami sono le varianti piccanti quelle più richieste dalle pizzerie che rappresentano la tipologia di cliente più importante per la marca.

