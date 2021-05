Golden Age, carne di alta gamma. Qualità garantita da Unika

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 19:30

Carne della linea Golden Age di Unika

Buona marezzatura sinonimo di eccellenza

La marezzatura, grasso intramuscolare distribuito in modo uniforme

, il marchio di Centro Carni Company dedicato alla ristorazione, lancia la linea, provenienti dai principali territori europei che si dedicano da generazioni all’allevamento dei bovini. Il finissaggio avviene negli ultimi 20 mesi: questo tipo di alimentazione, perlopiù a base di cereali, contribuisce al raggiungimento di un buon grado di marezzatura della carne rendendola tenera e gustosa.Il brand ha selezionato per la ristorazione alcuni dei Carne bovina di altissima qualità che si caratterizza da una buona qualità di grasso intramuscolare distribuita in modo uniforme e che conferma che una buona marezzatura è sinonimo di eccellenza. Centro Carni Company ha realizzato, per la linea Unika, una speciale cella all’interno della quale avviene, frutto dei costanti e controllati livelli di umidità e di temperatura che preservano i prodotti dalla contaminazione batterica e garantiscono sempre costanza nel prodotto finale, rendendolo particolare e unico.«L’idea di creare la nuova linea Golden Age è nata a seguito di un’analisi di mercato e di conseguenti valutazioni condivise in azienda e direttamente con i clienti - ha dichiarato, direttore commerciale e marketing di Centro Carni Company - vogliamo, capace di esaltare le caratteristiche delle diverse razze che utilizziamo per la nostra gamma, garantendo sicurezza, bontà e unicità».Per informazioni: www.centrocarnicompany.com