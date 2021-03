Lucanica di Picerno Igp, la salsiccia della Basilicata

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 09:31

Lucanica Igp di Picerno, una salsiccia che muove un mercato di 8 milioni di euro

Finocchietto selvatico e peperone

el territorio delnasce la. Il, già conosciuto dai Romani, ha ottenuto il 29 ottobre 2018 la registrazione Ue per il riconoscimento come. La Lucanica Igp ècompresa tra Picerno, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Baragiano, Ruoti, Bella, Muro Lucano, Brienza, Balvano, Vietri di Potenza, Tito, Savoia di Lucania, Satriano di Lucania sino ad arrivare a Castelgrande che ha meno di mille abitanti.La Lucanica Igp è unache, stando al, deve essere prodotta da unain purezza delleLandrace, Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland. La forma tipica deve esserecon unche varia dai 250 ai 300 grammi e unacompresa tra i 20 e i 35 centimetri. Sono ammessi nell’peperoncino piccante, destrosio e saccarosio (al massimo lo 0,5%), sale fino al 2,5%. Contemplati anche coadiuvanti, additivi e conservanti come Nitrito di Sodio, Nitrito di Potassio, Acido Ascorbico o Ascorbato di sodio fino allo 0,1%. Esclusi dall’impasto il latte, i derivati del latte e gli ingredienti Ogm.Per quanto riguarda le, questo salume esprime la sua prevalente sensorialità grazie ale alle note speziate di pepe e l’aroma di(Capsicum annum). All’analisi sensoriale l’aroma del finocchietto selvatico è prevalente rispetto alle note aromatiche di pepe e peperone.La salsiccia Lucanica è il risultato anche di uncon metodi consolidati e storici che abbraccia le quattordici aree comunali dell’Appenino lucano. Le caratteristiche igrometriche favoriscono la crescita rigogliosa del finocchio selvatico che ne influenza poi il gusto e l’aroma dell’insaccato come da tradizione gastronomica picernese. Territorio , questo, che ha una tradizione riconosciuta sin dal 1970 con il primo insediamento di un piccolo salumificio. Laè un’opportunità anche instimata in quasi 8 milioni di euro come affermano fonti del