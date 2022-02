Maia Professional Line, la scelta dei professionisti

Maia Professional Line è una gamma super premium dedicata ai professionisti dell’Horeca e del Bakery. Una linea di ovoprodotti ottenuti da uova 100% italiane da allevamento a terra di categoria A e provenienti da filiera certificata, che offrono l’affidabilità, la praticità e la sicurezza necessari ai professionisti di alta ristorazione, pasticceria, gelateria e gastronomia. La gamma Maia Professional Line è composta da: Albume d’uovo, Misto d’uovo, Misto d’uovo speciale, Tuorlo d’uovo normale e Tuorlo d’uovo speciale.

Misto d’uovo Maia Professional

Una linea pensata appositamente per i professionisti della ristorazione, della pasticceria, della gelateria e della gastronomia per offrire loro igiene e massima sicurezza alimentare, garantendo allo stesso tempo performance elevate e risultati a regola d’arte. In un momento in cui l’Horeca sta perfezionando nuovi servizi come il food delivery e l’asporto, Maia Professional Line rappresenta la scelta ideale per i professionisti. Le referenze, pastorizzate e refrigerate, hanno infatti la stessa resa dell’uovo fresco, assicurando quindi prestazioni ottimali, e sono caratterizzate da una shelf life superiore ai 30 giorni a confezione chiusa, dettaglio che consente di ottimizzare le scorte in magazzino.

Millefoglie di pane carasau, zucca e patate su crema di carote al cardamomo

INGREDIENTI

Per la millefoglie: 240 g Misto d’uovo Maia Professional, 200 g pane carasau, 200 g patata gialla, 400 g zucca mantovana pulita, 500 g panna fresca, 130 g formaggio grattugiato, q.b. sale, pepe e noce moscata, q.b. timo limonato

Per la crema di carote e cardamomo: 300 g carote, 50 g patate, 1 l brodo vegetale, 20 g olio extravergine di oliva, 2/3 g cardamomo, q.b. sale e pepe

Per la finitura: pomodorini confit, pane carasau fritto, formaggio caprino

PREPARAZIONE

Per la crema di carote: sbucciare carote e patate e tagliarle a cubetti. In una pentola mettere l’olio extravergine di oliva, i semi di cardamomo pestati al mortaio e far rosolare con le carote e le patate aggiungendo il brodo vegetale caldo fino a copertura. Lasciar cuocere per almeno 30 minuti (in base alla grandezza dei cubetti), facendo attenzione che il brodo si sia del tutto ritirato. Aggiustare di sale e pepe e frullare il tutto con un mix ad immersione.

Per la millefoglie: pelare e affettare ad uno spessore sottile le patate e la zucca. Da parte realizzare una salsa liaison con panna, misto d’uovo, formaggio grattugiato, sale, pepe, noce moscata e frullare il tutto con un frullatore ad immersione. In una teglia/stampo precedentemente imburrata, alternare strati di pane carasau, patate e zucca, precedentemente condite con un pizzico di sale e del timo. Terminare versando la salsa liaison a copertura e cuocere in forno a 140°C per circa 60-70 minuti in base alla grandezza.

Per la finitura: disporre al centro del piatto la crema di carote, adagiare la millefoglie su di essa e guarnire con formaggio caprino, pane carasau fritto e pomodorini confit. Servire con un filo d’olio extravergine di oliva.

Posizione a Sigep 2022 (dal 12 al 16 marzo): pad. B5 - stand 062.

Eurovo

via Ugo La Malfa 15 - 40026 Imola (Bo)

Tel 0542 485111

www.eurovo.com