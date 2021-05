Quando il Monte Veronese sposa il Bardolino. La ricetta di Giacomo Sacchetto per Bonverre

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 09:23

La Cru di Giulietta e Romeo, un’intrigante terrina di pancia di maiale

Il Bardolino degustato nelle riscoperte tre versione delle sottozone

Bonverre : le buone ricette in vasetto

In degustazione anche il formaggio Monte Veronese Dop in tre versioni

Una degustazione tra storia e sapori



(Dop in tre versioni: Latte intero, da 35 a 60 giorni, Dallevo mezzano, da 90 giorni a 3 mesi, e Dallevo vecchio latte di malga, con oltre un anno di stagionatura), anch’esso nelle riscoperte tre versione delle sottozone, già cru nel 1825, di Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna, riconosciute il 12 aprile. E in una degustazione in streaming hanno ottenuto un meritato successo.La qualità e la notorietà di questi prodotti veronesi si sono però incontrati anche in un originale matrimonio, “celebrato” dallo(vr), che li ha utilizzati, un’intrigante terrina di pancia di maiale (cotto a 100° gradi per 9 ore), capace di abbinare in modo eccezionale tradizione, territorio e contemporaneità.Un modo assolutamente inconsueto, ma efficace, per degustare Verona e il suo territorio.in diretta streaming in cui presentando le realtà del Monte Veronese (con le sue caratteristiche forme da 10 kg realizzate dai 9 caseifici che lavorano il latte di 350 allevatori dei monti Lessini) e dei ritrovati cru del Bardolino (che produrranno circa 150mila bottiglie con un potenziale fino a un milione), per arrivare quasi naturalmente alla ricetta di Sacchetto.A guidare una degustazione fra storia e sapori, Margo Schachter, che ha intervistato, oltre allo chef Giacomo Sacchetto, Paola Giagulli, direttore del Consorzio Monte Veronese Dop, Angelo Peretti, direttore del Consorzio di tutela Chiaretto e Bardolino e Alessandro Anderloni, autore e regista teatrale, direttore del Film Festival della Lessinia.