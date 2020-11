Natale, la linea gourmet Ferrarini Cotto e mortadella... al tartufo

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 14:47

F

Prosciutto cotto Ferrarini con scaglie di tartufo nero





Mortadella Ferrarini con scaglie di tartufo nero

Le Prugne della California

errarini, prima in Italia a produrre prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti, ancora una volta conferma di essere in prima linea nel settore agroalimentare: in occasione delle, lancia la nuova linea di, affettati gourmet di alta qualità e dal gusto unico e sopraffino.Dedicata agli amanti della buona tavola e a chi sceglie di vivere sublimi esperienze di gusto, la nuova linea di salumi al tartufo comprende referenze come il, dal gusto inconfondibile e dalla morbidezza unica, impreziosito da scaglie di tartufo nero dalla fragranza intensa, e la, un prodotto appetitoso e dal sapore tipicamente emiliano arricchito da scaglie di tartufo nero.Due novità di prodotto elette “” grazie alla presenza di scaglie di tartufo nero che enfatizzano il profumo avvolgente dei salumi Ferrarini e ne valorizzano l’intensità del gusto. Una linea di salumi seducente e intrigante che invita a essere gustata in ogni momento della giornata: dal brunch all’aperitivo fino ai pranzi da grande chef.Proposte in comode vaschette da 100 grammi, in atmosfera protettiva, i salumi della linea al tartufo Ferrarini conservano tutto il gusto e gli aromi come appena affettati!Per informazioni: www.ferrarini.com