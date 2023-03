Prosciutto crudo di Parma: tecniche di produzione e come utilizzarlo

Il prosciutto crudo di Parma è uno dei salumi italiani più apprezzati, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. E' un prosciutto tipico dell'Emilia-Romagna e, grazie al suo riconoscimento DOP, può essere prodotto solo in alcuni luoghi e seguendo la ricetta tradizionale.

è un prosciutto tipico dell'Emilia-Romagna e, grazie al suo riconoscimento DOP, può essere prodotto solo in alcuni luoghi e seguendo la ricetta tradizionale.

Dove viene prodotto il prosciutto crudo di Parma

La materia prima è la coscia suina fresca di animali che sono nati, allevati e macellati nelle seguenti regioni nazionali:

Emilia Romagna

Toscana

Veneto

Piemonte

Lombardia

Molise

Umbria

Lazio

Abruzzo

Friuli-Venezia Giulia

La lavorazione del prosciutto di Parma invece avviene in via esclusiva in provincia di Parma, a sud della via Emilia, lontano dal traffico stradale per evitare l'inquinamento e con un'altitudine che non può superare i 900 metri.

Il riconoscimento DOP, Denominazione d'Origine Protetta, ne consente la produzione esclusivamente in alcune zone. Questo perché il suo sapore tipico è legato proprio alle condizioni climatiche tipiche delle campagne di Parma.

Lavorazione del Prosciutto crudo di Parma: analizziamo il processo

Come dicevamo, il salume noto come Prosciutto crudo di Parma si ottiene solo dai suini che vengono allevati nel Nord e il Centro Italia. Devono però possedere alcuni requisiti specifici. Prima di tutto il suino deve avere almeno 9 mesi di età e pesare almeno 160 kg.

La coscia deve essere lasciata raffreddare per far rassodare la carne. Dopo, come prevede la tradizione, viene asportata una parte del grasso e la cotenna, ottenendo così la tradizionale forma che rende riconoscibile in tutto il mondo il Prosciutto crudo di Parma.

Il passo successivo è quello della salagione, vale a dire che la coscia viene salata e fatta poi riposare per un periodo temporale che va dai 2 ai 3 mesi. Durante questo periodo però il produttore si deve assicurare che all'interno delle celle dove la coscia è stata lasciata a riposare vi è un continuo cambio d'aria.

Arrivati al settimo mese di stagionatura viene applicato uno strato di grasso alimentare animale, comunemente chiamata sugna, su tutta la parte del muscolo. Lo scopo di questo passaggio è ammorbidire la coscia ed evitare che la futura stagionatura asciughi più del dovuto.

Successivamente il prosciutto viene messo nelle cantine del territorio parmese. E’ fondamentale proprio perché la caratteristica aria dell'ambiente fa si che il crudo di Parma possieda il sapore tipico e tanto amato dalle persone.

Arrivato ai 12 mesi viene aggiunto il marchio di riconoscimento del consorzio DOP per dimostrare agli acquirenti la qualità del prodotto.

Prosciutto crudo di Parma: quali sono i principali usi previsti

Il Prosciutto crudo di Parma lo puoi gustare completamente senza togliere mai del tutto il grasso, è proprio lui infatti che conferisce il suo gusto tradizionale. Durante la preparazione del pasto infatti cerca sempre di mantenerne una parte.

Detto questo, puoi utilizzarlo durante la giornata indifferentemente da qual è il pasto dove decidi di includerlo.

Se anche tu ami le colazioni salate, puoi decidere di mangiarlo la mattina. Il Prosciutto Crudo di Parma si adatta perfetta a una colazione stile americano, può accompagnare (invece del bacon) le Uova. Oppure puoi utilizzarlo per preparare un ottimo toast.

Il Prosciutto crudo di Parma lo puoi utilizzare come ingrediente per alcuni primi piatti tipici in Italia. E' perfetto per il risotto allo zafferano, con aggiunta anche di asparagi e Parmigiano Reggiano DOP.

Puoi servirlo in un tagliere accompagnato da altri salumi, così da offrire ai tuoi invitati un ottimo antipasto. Oppure va bene come aperitivo. In questi due casi infatti puoi assaporare completamente la sua dolcezza.

Dove acquistare il miglior Prosciutto crudo di Parma

