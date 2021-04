Ricette e abbinamenti con l’agnello per una Pasqua secondo tradizione

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 09:11

ensassimo (che bello se sovente accadesse!) al candore, all’innocenza, alla purezza, è subito l’agnellino che ci apparirebbe come immagine. L’agnello è da docilità e ingenuità infantile permeato.è il simbolo della crocifissione di Gesù. Gesù è anche l’Agnello di Dio, che si sacrifica per espiare i peccati del mondo., l’agnello è ritualmente immolato in commemorazione del sacrificio di Abramo.l’agnello è correlato all’episodio fondamentale della liberazione degli ebrei dall'Egitto. L'angelo della morte doveva uccidere tutti i primogeniti, siano essi egiziani che ebrei, ma il Signore Dio aveva detto a Mosè che per salvare gli ebrei bisognava cospargere gli stipiti delle porte con del sangue di un agnello. Agnello che poi veniva consumato per cena.La redenzione è anelito a ritrovare quel candore, quell’innocenza e quella purezza che abbiamo smarrito. L’agnello che a ciò dovrebbe simbolicamente ricondurci ce lo ritroviamo perciò sulla tavola di Pasqua Vogliamo colmare eventuali dubbi e definire per bene, senza indulgere in equivoci, cosa si vuole correttamente definire come agnello?L’agnello è il “cucciolo” della pecora e. Prima è chiamato abbacchio (o agnellino di latte, in quanto si è nutrito esclusivamente di latte).La carne dell’agnello è molto tenera e bene si presta, in occasione della Pasqua ai rituali. Nell’analizzare le varie componenti dell’agnello, partiamo dalla spalla.La spalla in genere viene, in modo da farcirla facilmente. Ottime due preparazioni: lProseguiamo con carré e costolette. Chiamato anche lombata, ildell'animale. Comprende le costole e il filetto.Una volta disossato, il carré d'agnello si trasforma in una. La marezzatura di grasso è una caratteristica di questo taglio, che ne garantisce tenerezza e gusto unico.Imperdibili, fortemente radicate nella tradizione pasquale, le preparazioni delE poi, sempre ricavate dal carré, le. Variazioni gourmet: le costolette di agnello glassate al miele con erbe aromatiche e fave, le costolette di agnello con salsa di lamponi e aceto balsamico, le costolette di agnello al pecorino.A seguire, la sella. La sella è un taglio che si trova fra le ultime costolette del carré e l’attaccatura del cosciotto. È una parte molto carnosa e si presta particolarmente a essere arrostita o brasata. La sella comprende anche i due filetti dalla carne tenerissima. Assolutamente da provare, insalatina di cipollotto fresco e coriandolo e patata mantecata allo zafferano.E come non concludere con il taglio forse più pregiato: il cosciotto. Intero o disossato,. Far marinare la carne per qualche ora in olio ed erbe aromatiche oppure vino bianco, sedano, carota e cipolla. La marinatura allevia l'odore selvatico insaporendo la carne. Cottura in forno, magari contornato da carciofi.Non è Pasqua se non c’è l’agnello.