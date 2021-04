Rigamonti, “Carta delle Bresaole” e investimenti a tutto campo

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 19:30

La Bresaola della Valtellina Igp rappresenta il 50% del fatturato di Rigamonti

Non demonizzare la provenienza estera

Obiettivo salumi di alta gamma

on esiste solo una bresaola, ma tante. Per questo ildi Montagna in Valtellina (So) ha lanciato la “”, vademecum dedicato ai consumatori, pera partire da origine, gusto e caratteristiche delle carni in base alle razze, con schede di degustazione, abbinamenti e ricette taylor made.«Con questo vademecum - spiegaad di Rigamonti - vogliamo far conoscere aiin maniera piena e trasparente la nostra. Ma anche le loro differenti caratteristiche e le sfumature di gusto, a seconda delle razze bovine utilizzate e della loro provenienza. È fondamentale non demonizzare la provenienza estera della materia prima: i quantitativi didestinati alla bresaola, oggi pari adi cui 500 acquistate da Rigamonti, non saranno mai in grado di soddisfare l’intero mercato. Senza lanon esisterebbe la bresaola. Quello che conta è ilintrapreso nella selezione della carne estera, nella scelta di, unito alla ferma volontà di proseguire nella valorizzazione delle razze italiane. Questi due concetti non sono in antitesi ma vanno di pari passo. A oggi siamo gli unici sul mercato ain Brasile e ad attuare per la carne sudamericana un controllo diper l’allevato pascolo e all’aperto, che nel 2020 ha registrato un +10%. Così come siamo gli unici a produrre inla, con animali nati, allevati, macellati e lavorati in Italia: una nicchia cresciuta del 20% nell’ultimo anno ma che può e deve crescere ancora».Mettendo la bresaola sotto la lente, non esiste infatti solo quella della(quarto tra i salumi Dop e Igp in Italia per valore alla produzione; per ilvale circa il), particolarmente apprezzata per la magrezza e il sapore distintivo e nel caso di Rigamonti realizzata per il 90% con un taglio di prima scelta: lasudamericano. Come accennato è presente sul mercato lada razze nostrane (come Bruna Alpina e presto la Fassona) con caratteristiche note speziate e pepate e da gustare in fette più spesse. Per chi cerca sapori più decisi c’è– da Australia, Usa o Uk - più marezzata (con un pizzico di “grasso” in più) e per questo ancora più gustosa, corposa e avvolgente. Ma anche quella, con note erbacee e lievemente speziate, perfetta in abbinamento a una marmellata di arance amare. Infine lada bovini diCharolaise e Limousine, equilibrata e dal finale sapido e lievemente amaro, da gustare magari accanto a miele, caprino e erba cipollina sorseggiando una birra in stile blanche. Al vademecum si affiancherà una campagna social sui canali Facebook e Instagram di Rigamonti e una pagina dedicata ai consumatori sul nuovo sito web dell’azienda, ripensato nei contenuti e nella veste grafica.«Tra le novità a cui stiamo lavorando – aggiunge Palladi - c’è anche la valorizzazione della filiera della Fassona Piemontese, che arriverà sul mercato entro fine anno. Con la messa a regime di questa filiera entro il 2023 arriveremo a preparare con carne italiana il 10% delle 60mila bresaole da noi prodotte ogni settimana.e prodotti dalla filiera certificata sono inoltre asset fondamentali su cui intendiamo continuare a investire nei prossimi anni. L’acquisizione di Brianza Salumi del 2019 è stata infatti solo il primo passo di Rigamonti sul fronte della diversificazione di prodotto. Punteremo sempre di più suie garantita e sul biologico, che quest’anno è cresciuto del 20%. Intendiamo arrivare a, puntando su, non solo bresaola, 100% italiani, dalle filiere tracciate e garantite. Tra gli obiettivi di medio periodo, c’è il potenziamento degli stabilimenti produttivi, grazie a un piano di investimento da 35 milioni di euro entro questi 3 anni, vale a dire fino al 2023. E stiamo studiando anche».Per informazioni: www.rigamontisalumificio.it