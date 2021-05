Siad, gas e miscele per migliorare la shelf-life delle carni rosse

Pubblicato il 15 maggio 2021 | 08:30

Lombardia Carni utilizza i prodotti Siad nel processo produttivo

Shelf-life più lunga grazie ai gas puri o miscelati della linea Foodline

Impieghi dei gas Siad nel processo di lavorazione delle carni rosse

Soluzioni per l’abbattimento e il controllo della temperatura

l Gruppo Siad è attivo da oltre 90 anni nel business dei gas industriali e si distingue per una presenza storica e consolidata nei settori technical gases, engineering, healthcare, Lpg (gas di petrolio liquefatti) e natural gas., una linea di prodotti studiata ad hoc per adattarsi ai diversi processi nel settore del food&beverage. Si tratta di. Sono tante le applicazioni che prevedono l’utilizzo di una linea di gas altamente performante, che possiede le necessarie certificazioni volontarie FSSC e ISO oltre al piano Haccp., con una gamma completa di prodotti, tecnologie e servizi.Siad è partner di Lombardia Carni, che vanta 40 anni di esperienza ed è specializzata nella lavorazione e trasformazione di carne fresca bovina e suina. L’azienda, che ha sede ad Almè, in provincia di Bergamo, lavora con passione ed esperienza le migliori carni italiane ed internazionali, con taglio e confezionamento in sottovuoto e in atmosfera protettiva, operando sia attraverso marchi propri sia per conto di terzi. Nata come macelleria al dettaglio, Lombardia Carni combina questa originaria expertise con un’efficiente organizzazione manageriale e una costante innovazione produttiva con prodotti e servizi personalizzati e un’attenta selezione dei capi, dalla produzione alla trasformazione e distribuzione., dal taglio alla macinazione della carne, dal confezionamento al trasporto del prodotto finale.Entrando nello specifico delle opportunità offerte da Siad, iniziamo dalla fase di, che vengono utilizzati come atmosfera protettiva, una tecnica che consente di incrementare sensibilmente la shelf-life delle diverse tipologie di carni., necessario al mantenimento del colore rosso vivo naturale, in modo da evitare l’imbrunimento e l’irrancidimento dei grassi.Fra le applicazioni Siad ci sono anche soluzioni studiate per l’abbattimento della temperatura, la surgelazione o crostatura, la termoregolazione, le analisi di laboratorio e il trasporto refrigerato. Il gruppo offre inoltre il servizio di telecontrollo e teleriordino dei gas alimentari.. In questo caso la surgelazione consiste nel raggiungimento di -18°C al cuore del prodotto, un processo che con liquidi criogenici come l’azoto liquido (che raggiunge i -196°C) o l’anidride carbonica liquida (a -78°C) è molto più rapido rispetto all’utilizzo di mezzi meccanici, con importanti benefici sia in termini di qualità, sia di sicurezza alimentare., con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e migliorare le fasi di taglio., come i preparati per gli hamburger. L’azione meccanica dell’impastatrice provoca inevitabilmente l’innalzamento della temperatura del prodotto, rischiando di rovinare la sua qualità e favorendo una proliferazione batterica. La COsolida o neve carbonica previene questo fenomeno e, grazie anche all’azione batteriostatica, riesce a mantenere controllata anche la crescita microbica.«Le applicazioni dei nostri prodotti nel settore alimentare sono moltissime», spiega, marketing project manager per il settore food&beverage di Siad. «Siamo a disposizione dei clienti per studiare insieme le soluzioni migliori, anche dal punto di vista impiantistico, dalla produzione al confezionamento, fino alla criopulizia dei macchinari».Visita il blog: food.matterofgas.eu Per ulteriori informazioni: www.siad.com