Stuzzichini Salomon, urban taste e condivisione

Stuzzicanti bocconcini su tagliere e tapas incontrano il gusto del tempo e portano gli ospiti ad esprimere la propria individualità culinaria. Protagonisti assoluti della scena quando si tratta di placare la fame, assaggiare e condividere, offrono ai ristoratori un doppio vantaggio: come contorni d’eccellenza sono infatti sia l’ingrediente perfetto per aumentare il margine di guadagno sia una fantastica opportunità per provare qualcosa di nuovo in formato mini. Il sapiente accostamento di prodotti freschi a specialità pronte di alta qualità apre inedite possibilità. Per questo, Salomon FoodWorld ha reinterpretato alcuni top-seller e creato innovativi finger food e stuzzichini.





Homestyle Chik’n Fingers Buttermilk, Mozzarella Fries e Mozzarella Onion Rings

Piccole porzioni, grandi potenziali

I nuovi Mozzarella Onion Rings mettono insieme delicati bastoncini di mozzarella e anelli di cipolla dal sapore gustosissimo avvolti da una deliziosa e croccante panatura. Il versatile antipasto vegetariano nel formato ad anelli ha stoffa da vendere anche come snack!

Più lunghi, più sottili, più eleganti: prelibati bastoncini di mozzarella in un'irresistibile tempura croccante, le nuove Mozzarella Fries sono la ghiotta alternativa alle patatine fritte. Impossibile non lasciarsi tentare!

Basta il nome a far venire appetito: Homestyle Chik'n Fingers Buttermilk. L'apprezzato snack incontra ora il gusto di tendenza del latticello e una croccante impanatura grossolana all'insegna del fatto in casa. La veste casereccia ne esalta l'eccezionale piacere al palato.

Innovazioni dal sapore urbano

Dietro a queste e altre novità si cela il nuovo concetto “urban taste” di Salomon FoodWorld. L’espansione delle città sta progressivamente cambiando gli spazi e lo stile di vita della gente, generando inedite sfide e opportunità per la ristorazione. Vivere in maniera nuova implica evoluzioni, anche in ambito gastronomico! Le innovazioni presentate da Salomon FoodWorldper il 2020 vertono sui concetti di “urban kitchen” e “urban community”. Il nuovo stile di vita - mobile, digitale, globale e connesso - è destinato a lasciarsi sedurre dal fascino di molteplici tradizioni culinarie, che richiameranno in futuro tanto interesse quanto i cosiddetti “snack around the clock”, per appagare ad ogni ora la moderna fame di socializzazione. Ci si ritrova con gli amici per vivere insieme un’esperienza culinaria e per condividere, tra mondo reale in tavola e realtà virtuale sul telefono. Insieme agli operatori della ristorazione, Salomon FoodWorld intende sfruttare appieno il potenziale offerto da questa evidenza, perché il cibo è da molto tempo ormai anche un mezzo di comunicazione e di promozione gratuita. La risposta è lampante: il nuovo concetto urban taste!







