Tra gusto e sostenibilità: le nuove proposte di Raspini

Raspini Spa, nelle giornate di Cibus, ha presentato la nuova linea di affettati Riccafetta confezionata in monomateriale Pet, con ampia superficie trasparente che consente al consumatore di vedere e distinguere in modo chiaro e immediato il prodotto scelto.

La nuova linea di affettati Riccafetta

Qualità e sostenibilità al primo posto

Il Pet è un materiale realizzato riciclando plastica usata, che viene raccolta, selezionata, pulita e infine trasformata. Un processo che consente di mantenere la plastica in un ciclo chiuso di uso e riciclo. La scelta ideale per coniugare sostenibilità, sicurezza e stabilità del prodotto.

La nuova linea di burger



Nuova linea burger

Inoltre è stata lanciata una nuova linea di burger: stuzzicanti, morbidi e pronti in pochi minuti e delle stesse dimensioni dei panini per hamburger in commercio. Sono quattro le versioni con carne di suino cotta, bacon, salamella, formaggio Cheddar e peperoncino in giusta quantità, per regalare un’esperienza dal gusto equilibrato, ma intensa e appetitosa.



Altra novità: il nuovo logo

Altra novità il nuovo logo aziendale. Rosso dominante, il colore che storicamente connota l’azienda, grafica pulita e moderna che pone in risalto il nome della famiglia mantenendo un chiaro riferimento alla storia, dato dalla presenza della data di fondazione.



Seconda generazione

La Raspini Spa è guidata dalla seconda generazione. Fondata nel 1946 come piccolo laboratorio artigianale ad azienda leader della trasformazione delle carni, un gruppo formato da tre centri produttivi: due in provincia di Torino a Scalenghe con la sede sociale, a Isolabella vicino a Poirino con il Prosciuttificio Rosa e Sala Baganza in provincia di Parma e a Parma con il salumificio San Giacomo entrato a far parte del Gruppo nel corso del 2018.