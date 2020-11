Calcagno, pasto caldo ai senzatetto per ogni crema spalmabile venduta

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 12:21

La crema Calcagno

oppiamente buona la, storico marchio della cioccolateria artigianale torinese. Dae per tutto il 2021 per ogni crema spalmabile alle nocciole venduta, Calcagno si impegna a donare un pasto caldo a una persona che vive per strada e che, in questo periodo di emergenza sanitaria, si trova a fronteggiare una situazione ancora più difficile.Un'idea solidale realizzata con la, onlus impegnata da 30 anni nel sostegno a persone senza fissa dimora e a famiglie indigenti.Laspalmabile viene prodotta da una anticadella tradizionea base di, perfetta sul pane per una classica merenda si trasforma in un regalo, da fare e da farsi, goloso, di qualità… con un sapore solidale.La Crema della Bontà è acquistabile online su www.cioccolatocalcagno.storeden.com e presso l’Emporio Calcagno di via Paolo Losa 21 a Collegno (Torino).