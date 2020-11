I panettoni di AtelieReale L'artigianalità fa la differenza

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 17:14

Due panettoni per il Natale 2020

Lavoro di qualità per la coppia Vivalda-Zucchini

Frutti rossi per un gusto fresco e leggero

Mandarino per un contrasto liquido-crocante da godere

Tutto ruota attorno all'artigianalità del prodotto

Le Prugne della California

al primo lockdown di primavera(il laboratorio di pasticceria e panificazione annesso ad Antica Corona Reale) non si è mai fermato: in ottemperanza alle normative ha sfornatodi Pasqua, oltre a grissini, biscotti della tradizione, e molto altro. Poi - con la ripresa - è arrivato il momento dei lievitati, Nuvola Reale e Panettone Estivo, quest’ultimo riuscito primo banco di prova per la versione Natalizia 2020.Lavoro e impegno no-stop per lo chef, pastry chef responsabile di AtelieReale, ricorrendo spesso al delivery per la soddisfazione dei clienti che avevano già ordinato quei prodotti e che li avrebbero così potuti gustare a casa, ma anche per l’impegno preso nei confronti dei partners storici quali(il burro),(l’acqua minerale),(la frutta candita) e(il caffè).Quest’anno il panettone di Gian Piero Vivalda sarà disponibile in 6 versioni, di cui 2 in edizione limitata di soli 300 pezzi.L’uno è ai, creato con frutti canditi e semi canditi dain esclusiva per l’AtelieReale, così da ottenere un lievitato dal gusto, leggero e con una bilanciata acidità. Un panettone che invece della scorza d’arancia e uvette è impreziosito da fragoline, mirtilli selvatici, e lamponi semi canditi, oltre ad amarene candite; e con l’ulteriore nota aromatica dell’ “Inspiration Framboise” di Valrhona, specialità a base di burro di cacao e di lampone.L’altro è al, storica azienda ligure (esiste dal 1870) specializzata tra le altre attività nella canditura di frutta e legata a chef Vivalda per qualità e comunione d’intenti: il loro mandarino è candito intero secondo l’antico modello ottocentesco franco-italiano del forneau, peculiarità che consente alall’interno del frutto di concentrarsi armoniosamente in aroma e sostanze zuccherine, in un piacevole contrasto di(la scorza) e(il succo).Si conferma in entrambi i panettoni la filosofia di una, artigianale, fatta con una selezione dei migliori ingredienti che il territorio italiano può offrire (e che rispecchia la filosofia dello storico ristorante bistellato piemontese) con predilezione per ingredienti di provenienza territoriale. Senza dimenticare che la lunganaturale dei panettoni, con lievito madre, è la perfetta espressione di una grande e insuperabile tradizione italiana. Centrale - come sempre - ladalla filiera tracciata: ad esempio il burro da panna di centrifuga Inalpi ottenuto con latte di 400 allevamenti piemontesi in provincia di Cuneo e Torino, dall’acqua della sorgente Sparea di Luserna San Giovanni nel torinese.