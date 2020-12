"Viaggio Fantastico", il panettone Donizetti per ricordare Vittorio Fusari

Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 17:10

È già passato quasi un anno, e in occasione del primo anniversario della morte di Vittorio Fusari la famiglia, gli allievi e gli amici hanno voluto riprodurre il suo panettone, per continuare a tenere vivo il suo messaggio. È stata l'ultima ricetta studiata dallo chef franciacortino - ma lui amava definirsi semplicemente «cuoco» - durante la sua esperienza allo storico caffè Balzer di Bergamo, frutto di quasi due anni di lavoro e ricerca. Fusari aveva solo 66 anni quando se ne andò improvvisamente proprio all'alba di questo 2020 poi diventato disgraziato per tanti altri motivi. Un infarto aveva interrotto quella vita dedicata alla cucina italiana, sempre in prima linea nel difendere la tradizione e la materia prima. Originario di Franciacorta, il cuoco nel 2015 aveva colto anche una nuova sfida, quella del ristorante Al Pont de Ferr di Milano. Ora la ricetta in suo ricordo rivisita la tradizionale torta Donizetti, tipica di Bergamo, attualizzandola nello stile e nei valori di sostenibilità etica e soprattutto nutrizionale. Un omaggio alla città ospitante, alla sua storia e allo storico caffè che Fusari è stato chiamato a dirigere. Un omaggio anche alla sua provincia di origine, Brescia, città famosa per la sua scuola e tradizione di pasticceria. Un filo conduttore che unisce due città bellissime, ricche di storia e di cultura e che richiama al progetto comune di rilancio del 2023 che le propone insieme come Capitale della Cultura. La sua ultima ricetta nasce quindi da un lungo lavoro cominciato nel luglio 2018 allo scopo di introdurre in un panettone farine da grani antichi a basso contenuto di glutine, di ridurre l'indice glicemico attraverso l'uso di quantità minori di zucchero di qualità integrale, nutrizionalmente ricchi di micronutrienti e di limitare i quantitativi di grassi per rendere il dolce più salubre. Il risultato è un dolce che mantiene inalterato il senso di semplicità, leggerezza e armonia che ha contraddistinto la ricetta originale. La presenza dei lieviti naturali si traduce in una consistenza setosa diversa da quella che ci si aspetta nei panettoni, pur conservando la magia vitale che porta con se ogni lievitato. Il dolce è accompagnato da uno sciroppo impreziosito da un mix di spezie ad arricchire il gusto e il messaggio. Cercando un nome per una ricetta che raccontasse gli incontri di una vita, gli scambi, le conoscenze e le sapienze che cambiano lo sguardo, le memorie e le esperienze, e interpretando la complessità degli ingredienti, il figlio ha proposto di chiamarlo "Viaggio Fantastico" dalle iniziali del suo papà. Nel rispetto della storia e del progetto di Vittorio, il Viaggio Fantastico porta il suo nome perché creato seguendo la sua ricetta e la sua filosofia di ricerca e produzione e perché prodotto con il fondamentale supporto delle sue alleanze storiche. Il Viaggio Fantastico è il primo atto di un progetto più ampio che si chiamerà Visione Futura (e le iniziali sono sempre quelle...) e che prevede la costruzione un'azienda agricola che produca integralmente le materie prime necessarie a dare continuità ad alcune ricette storiche di Vittorio e le trasformi in un sistema totalmente a circuito chiuso. Visione Futura è una dichiarazione d'amore e di stima per un uomo che ha saputo seminare, che non ha mai smesso di scambiare e di donare saperi e conoscenze. Il Viaggio Fantastico verrà prodotto in un numero limitato di pezzi. Per acquisti e ulteriori dettagli del progetto fare riferimento al sito www.ilviaggiodivittorio.it o contattare Anna Patrizia Ucci, cellulare 3387575787, email info@ilviaggiodivittorio.it. Prezzo al pubblico 30 euro.