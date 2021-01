Caffè Milani e i dolci Giovanni Pina al K11 Musea di Hong Kong

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 11:00

A

Giovanni Pina ad Hong Kong

Stile italiano tra dolce e design

Il primo Caffè Milani shop

Dal cannolo al tiramisù

Caffè Milani shops

ttorno a un marchio, a un prodotto, il consumatore cinese cerca un solido patrimonio di, competenza,e alta qualità: valori che ha individuato in due nomi storici quali. Si trovano insieme al K11 Musea di Hong Kong, un colossale e inedito spazio retail progettato dalla società dell’imprenditoresul lungomare di Tsim Sha Tsui, in cui fare shopping tra arte, design e architettura.Al secondo piano, con un’abbagliante sfera di cristallo come sfondo, si può apprezzare la migliore architettura moderna godendo del gusto unico dei dolci della Pasticceria Giovanni Pina e delle miscele e singole origini di Caffè Milani. Il tutto all’interno di una sala vip che richiama un, con lampadarifatti a mano in oro 18 carati.Di chiaro stile italiano anche il banco, che riproduce lo stile della pasticceria di Trescore Balneario (Bg), con banco e pareti in legno scuro, ampie vetrine per i dolci bene in vista accanto alla macchina espressoe tre macinadosatori con le latte da 1 chilo delle miscele di Caffè Milani . Si comincia con, che offre il gusto classico delle migliori miscele italiane: in tazza dà uncon un gusto bilanciato e aromatico, sormontato da una crema persistente. Quindi Action Espresso Bio, miscela di100% arabica provenienti da Brasile, Etiopia, Indonesia e Perù, che al gusto presenta un’amarezza contenuta e un’acidità complessa e gradevole, con note di frutta fresca. Infine la latta bianca di Cuoril, il decaffeinato di Caffè Milani dedicato a chi desidera il gusto pieno di un espresso a ogni ora della giornata. Le loro latte colorate spiccano all’interno dellesul retrobanco.Ha seguito personalmente l’avvio del locale e la formazione del personale con l’e la precisione che lo contraddistinguono da sempre, il maestro pasticcere, che dà nome al locale, primo di una catena che si svilupperà rapidamente. Rappresentante della terza generazione alla giuda della pasticceria di Trescore Balneario, ha portato a Hong Kong il frutto della sua ricerca continua dell’equilibrio dei, della fragranza o della cremosità delle strutture; della persistenza aromatica delle note gradevoli e della bellezza percepibile alla vista. All’interno della sua ricca offerta hanno un posto d’onore i Cannoncini alla crema, la Saint Honoré, laall’italiana (vede ridotti burro e zucchero, dando un gusto fresco e vivace; inoltre viene utilizzato rum bianco, invece delnero tradizionalmente utilizzato in Austria, che risulta più delicato e armonizza con la ricchezza del cioccolato), infine il, che unisce al meglio il dolce all’aroma del caffè, reso più intenso strato dopo strato.Proseguono frattanto le aperture dei locali della catena Caffè Milani shops, anch’essi caratterizzati daclassici, la presenza della miscela Action Bio e di alcune monorigini della linea Puro, insieme a una buona offerta di prodottie salati. Positivo l’andamento delle confezioni di caffè da: oltre che al bar molti clienti vogliono ritrovare anche a casa la bontà delle miscele e delle singole origini firmate da Caffè Milani.