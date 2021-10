Gelateria Artico completa l'evoluzione di Unico per il The Choccolate Show 2021

C’era la coda, quando siamo passati il pomeriggio di sabato 9 ottobre. A Milano una fila ordinata aspettava il via libera per accedere alla Gelateria Artico di via Porro Lambertenghi, zona Isola. Per inciso, la coda ci sarebbe stata anche senza il dosaggio degli ingressi per evitare affollamenti. L’occasione è stata la decima edizione di The Chocolate Show. Nel corso del week end due dei quattro punti vendita milanesi (Artico Isola e Artico Pacini) hanno rivoluzionato la produzione.

Il panorama di gusti al cioccolato in vetrina

Un'evoluzione lunga un anno

Solo cioccolato e senza lattosio per 32 ricette, più quella relativa a Unico, il gusto cioccolato che ha completato un più ampio percorso di “evoluzione” di Artico durato un anno e iniziato durante l’edizione 2020 di Chocolate Show. I semi di cacao delle varietà genetiche più pregiate, selezionati e tostati da Amedei, lavorati in modo da preservarne ed esaltarne le proprietà aromatiche, sono stati inseriti all’interno della barrique, utilizzata prima per l’affinamento del vino Refosco e successivamente per l’invecchiamento del distillato di uve “Prime Uve Nere”. Questo grazie alla collaborazione della distilleria veneta Bonaventura Maschio.

Artico al massimo sulla Guida Gelaterie d'Italia 2020 del Gambero: Tre Coni

Oltre al gusto barricato di Unico, in degustazione quattro fondenti blend e monoringine, tra cui il Cru Venezuela 100%, e sei cioccolato bianco, partendo dal burro di caco Amedei con la sola aggiunta di zucchero di barbabietola. Da segnalare, Insolito bianco con sentori di affumicato e legno di cedro.

Gli aromatizzati

E poi il diluvio di ricette di cioccolati aromatizzati, ventidue espressioni di alta creatività. Tanto per rendere l’idea, la squadra del maestro Maurizio Poloni ha proposto Fondente con grappa al Barolo, Fondente al basilico, Cioccolato al profumo di fieno, Cioccolato al latte con caffè e cardamomo, Cioccolato al latte con burro di arachidi sfumato al whisky.