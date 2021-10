aVista, il progetto che porta il gelato (espresso) ovunque e in ogni momento

Una proposta unica di ristorazione itinerante in cui il gelato artigianale è il protagonista assoluto: si chiama aVista e sono due donne, due esperte gelatiere a portarla avanti. L’idea nasce in Sicilia, incrocio di popoli e culture del Mediterraneo, dove Giovanna Musumeci e Ida Di Biaggio affondano le proprie radici. Due professioniste del gelato e due amiche. Giovanna è maestra gelatiera a Randazzo, alle pendici dell’Etna e nei suoi occhi traspare tutta la grinta della nuova generazione di gelatieri che riesce a portare l’eccellenza del gelato artigianale e della Sicilia stessa nel mondo. Ida, metà siciliana e metà abruzzese. è una maestra gelatiera con uno sguardo rivolto all’evoluzione del gelato, in tutte le sue sfaccettature.

Gelato espresso sempre a disposizione

Il cuore del format

Queste due professioniste, partendo dalla tradizione della convivialità e dell’accoglienza tutte siciliane, hanno dato vita ad un format agile e adattabile a moltissimi ambienti e situazioni. Al centro, la proposta gastronomica: un’esperienza ogni volta sorprendente e affascinante, creativa e consapevole, che coinvolge il cliente nella preparazione espressa del gelato e lo immerge in un mondo tutto da scoprire.

A dare forma al concetto ci ha pensato Paolo Cossu, architetto milanese da 25 anni a Londra, che ha sviluppato in modo originale il concept, dando così vita al format aVista e con esso all’esperienza dei gusti nomadi.

L’idea che sta alla base del progetto è che il processo di creazione e preparazione del gelato sia portato fuori dal laboratorio, sotto gli occhi del cliente - a vista, appunto – che acquista un vero e proprio ruolo, divenendo non solo spettatore del processo di creazione e ma anche ispiratore del prodotto finale, con le proprie esigenze e le preferenze. Un processo che trae spunto dai nuovi format internazionali con spirito multiculturale e cosmopolita. Punto cardine è la sostenibilità, resa possibile grazie ai bassissimi consumi energetici, assieme all'attenzione nella ricerca e nella selezione delle materie prime.

Giovanna Musumeci, Paolo Cossu e Ida Di Biaggio

Il gelato non è solo un gelato

aVista è un viaggio sempre nuovo alla riscoperta di un mestiere antico, alla ricerca di nuove e interessanti contaminazioni. È la voglia di superare i limiti fisici e concettuali, di svelare i segreti di un'emozione, quella del gelato, a un cliente spesso ignaro dell'universo che si cela dietro al bancone, di regalare un momento di serena convivialità alla quotidianità del post-Covid.

Musumeci e Di Biaggio hanno elaborato un menu innovativo per aVista, che nasce e si sviluppa attorno al mondo del gelato, dei sorbetti e delle granite; protagonisti in sorprendenti combinazioni dolci e salate. Una proposta che va ad occupare un orario nuovo tra il pranzo e la sera con gusti e piatti nuovi, un’offerta di sapori unici; un momento conviviale coinvolgente con la preparazione del gelato espresso a vista, perfetta per realtà alberghiere e non solo.

Il gelato ovunque

L’idea di Giovanna e Ida, dunque, è quella di portare l'esperienza aVista ovunque, in ambienti all'aperto o al chiuso: dalla spiaggia al museo, dallo yacht, a una fiera, a bordo piscina, in un salone delle feste, in un rifugio alpino, in un vigneto, ovunque si possa immaginarlo: grazie alla tecnologia Motor Power Company e al design ideato dallo studio londinese Paolo Cossu Architect.

Il banco aVista, infatti, integra una macchina mantecatrice, un set di pozzetti e una zona lavaggio, permettendo al team di proporre e adattare l’esperienza aVista a qualsiasi scenario d’uso e ambientazione, rendendo così quest’ultima unica e irripetibile. L'esperienza convivale diventa così diversa a seconda del luogo in cui aVista si trova, sempre uguale a sé stessa ma con l’aggiunta di parti di diversità, prendendo dal luogo in cui opera e restituendo un’offerta unica e, di fatto, irriproducibile in altre location. La mobilità fisica del progetto risulta dunque essere la metafora della capacità di muoversi e di evolversi del progetto stesso così come del concetto stesso di gelateria.

Idee col gelato gastronomico

Tecnologia d'avanguardia

aVista ha scelto di utilizzare la tecnologia rivoluzionaria di Motor Power Company, in quanto, con la tipologia Principessa, ha dato vita ad una macchina versatile e leggera, dotata di ruote e che non necessita di allaccio idrico, che sposa perfettamente il progetto delle chef gelatiere. Il concetto di gelato espresso, inoltre, è parte fondamentale della proposta aVista e la macchina MPC nasce proprio per casi come questo. In più, Principessa consente di avere un controllo in tempo reale sulla produzione.