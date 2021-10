Valrhona attende il Natale in stile Grande Nord

Quest’anno più degli altri aspettare il Natale sarà sinonimo di piacere e golosità grazie alle nuove proposte di Valrhona. In vista delle feste nasce una collezione ispirata ai paesaggi del Grande Nord dove ogni confezione rivela una “storia sotto la neve” accompagnata da un’illustrazione di Anne-Lise Boutin.

Il calendario dell'Avvento

Da evidenziare in primis il lancio del calendario dell’Avvento goloso Valrhona. Il calendario dispone di 24 caselle che ci accompagneranno giorno per giorno con una sorpresa da gustare: mandorle e nocciole ricoperte di cioccolato al latte o fondente, praline, cereali maltati croccanti ricoperti di Blond Dulcey e molto altro.

I cofanetti

Oltre il calendario dell’avvento troviamo altre divertenti confezioni da far scivolare golosamente sotto l’albero, tra queste il Cofanetto 16 cioccolati fini - fondenti, al latte e bianchi che comprende una selezione di cioccolati fini dalle note aromatiche: Carré Praliné, Granité Passion, Grand Cru pura origine Macaé e Thé Earl Grey.

Il Cofanetto 16 specialità - tipo tartufi che propone un’interpretazione originale dei classici tartufi, tra i quali quelli al Citron, Dulcey praliné amande e Caramel & Grand cru pura origine Tanariva.

Uno dei cofanetti

Il Ballotin - assortimenti di cioccolati fini, 230 grammi di dolcezza avvolti in una graziosa carta regalo che come ripieno, tra gli altri, si compone di listarelle di scorza di arancia candita, ganache al caramello salato, ganache alla polpa di lampone riscoperta da scaglie di biscotto e pralinato alle mandorle.

E per finire l’astuccio dolcezze di Natale, in questo assortimento goloso i soggetti natalizi si declinano in cioccolato fondente, al latte o Blond Dulcey.

Abbinamento col vino

Gli assaggi di cioccolati possono essere ancora più gustosi se abbinati al... vino giusto. Sì, anche il cioccolato ha bisogno di un suo calice ed è con l'Asti spumante e il Moscato d'Asti Docg che il matrimonio diventa perfetto. Demi sec, Sec Dry, Extra Dry, Brut, extra Brut, Brut nature e Pas Dosé le varianti a scelta.

Tra le novità, il primo e-Commerce

Ma le novità non finiscono qui! La riscoperta del piacere di cucinare in casa, dai classici come pane e pizza fino ai dolci più complessi, ha aumentato la platea di consumatori sempre più attenti all'origine e alla qualità degli ingredienti, ed è proprio per rispondere a questa tendenza, amplificata ulteriormente dalla pandemia, che sempre più aziende hanno dovuto adattarsi alle richieste del mercato. Non è stata da meno Valrhona, dal 1922 brand di cioccolato partner dei professionisti dell’alta pasticceria, che verso la fine del 2020 si è mossa creando il primo e-commerce. Ogni mese su valrhona-collection.it saranno disponibili delle nuove ricette sviluppate dagli Chef dell’École du Chocolat Valrhona, tra cui il pastry Chef Fabrizio Fiorani. Sul sito sono disponibili articoli più tecnici dei marchi Norohy e Sosa Ingredients in diversi formati studiati appositamente per soddisfare non solo i professionisti della pasticceria, ma anche gli amatori della gastronomia fai da te.

Tanti gli appassionati di cioccolato

Norohy nasce dalla collaborazione con un’associazione del Madagascar dove si coltivano baccelli di vaniglia verde in zone preservate e di difficile accesso. Una volta raccolti e selezionati, i baccelli vengono poi trasformati e affinati nel rispetto delle tradizioni. Occorrono oltre nove mesi per ottenere la vaniglia nera di alta qualità che contiene potenti aromi floreali e speziati. Il marchio è stato sviluppato due anni fa da alcuni appassionati di vaniglia. La loro missione è quella di garantire una vaniglia responsabile di alta qualità a professionisti e appassionati di gastronomia. Su Valrhona Collection si trovano entrambe le referenze di baccelli del marchio:

I baccelli di vaniglia del Madagascar Bio, coltivati da un’associazione di agricoltori biologici provengono dalle regioni di Maroantsetra e Mananara, nell’est del Madagascar. Acquistando la vaniglia verde direttamente dai coltivatori è possibile garantire la piena tracciabilità delle vaniglie.

I baccelli di vaniglia Tahiti. La vaniglia di Tahiti e coltivata sull’isola di Tahaa da 200 agricoltori e lavorata sull’isola di Raiatea. Composta da un bouquet aromatico di oltre 200 molecole, essa svela note intense di anice, floreali con una punta di mandorla, di fava tonka e balsamiche.

Sosa ingredients con l’obiettivo di aiutare chef e artigiani a soddisfare i loro desideri creativi, offre ingredienti che rispettano i quattro pilastri della gastronomia moderna: più sapore, più consistenza, meno grassi e meno zucchero. Dispone di un’ampia gamma di ingredienti di prima qualità per aggiungere consistenza, sapori intensi o colori naturali alle ricette creative fatte in casa, tra questi troviamo ad esempio: frutta in tutte le sue forme (pasta disidratata, liofilizzata, candita, morbida, pura), texturizzanti, zuccheri tecnici e molto altro. Gli ingredienti della gamma sono di origine naturale al 100% e offrono alternative più salutari ai dolcificanti e possono essere adattati alle diete vegane.

Molte le varianti in offerta

La filosofia Valrhona

“Insieme, facciamo del bene con del buono” questa la filosofia aziendale di Valrhona che si fonda sullo stretto legame che l’azienda coltiva con produttori, collaboratori e clienti con lo scopo di creare una filiera del cacao equa e sostenibile. Questa visione si concretizza con la strategia di sviluppo “Live Long”.

«Il progetto - commenta la responsabile eventi e marketing di Valrhona Italia, Francesca Gallini - getta le basi sul profondo rispetto che nutriamo per le condizioni di vita sociali e lavorative dei produttori delle nostre materie prime nei loro paesi, esempio su tutti il cacao, coltivato principalmente in Africa e nelle Americhe. Questo ci permette di aiutare le popolazioni di quelle zone ad essere più sensibili nei confronti dell’ambiente e di avere piantagioni sostenibili con una tracciabilità del 100% sui nostri prodotti».

Ed è proprio grazie a questo impegno che nel 2020 l’azienda ottiene la certificazione B Corporation, riconoscimento destinato alle aziende che scelgono formalmente di produrre sia benefici di carattere sociale e ambientale che conseguire i propri risultati economici. «Il duro lavoro e l’impegno ci rendono orgogliosi di questo riconoscimento, ma è solo un punto di partenza per i progetti di sostenibilità futuri dell’azienda», conclude Francesca.

La visione del pastry chef Franco Ascari

Questa filosofia si riflette perfettamente nella visione che Franco Ascari, pastry chef di Valrhona, ha in mente per i maestri cioccolatieri del futuro. “Curiosità” questa la caratteristica per lui fondamentale «curiosità che si esprime senza peccare di presunzione, quella che spinge il professionista ad approfondire sempre di più la conoscenza degli ingredienti. Una volta l’artigiano si limitava a preparare un buon prodotto senza curarsi di troppi dettagli, ma oggi non è più sufficiente, è necessario avere maggiore consapevolezza di cosa comporta per l’ambiente e la società produrre le materie prime che utilizziamo».