In Val Trompia rinascono i cerchietti, biscotti che sanno di montagna

Arrivare a Collio (Bs) per gustare un dolce tipico non è semplice, perché dista da Milano 150 chilometri, da Brescia una cinquantina, ma ne vale la pena! Stiamo parlando dei cerchietti, riscoperti di recente da un fornaio dell'alta Val Trompia.

I cerchietti

Dove si trovano

Si trovano solo in due locali: nella forneria di piazza Zanardelli, nel centro del piccolo comune, e al caffe pasticceria “Dolce Pausa” nella frazione di S.Colombano all'inizio del giogo del Maniva. Sono dolci di una bontà unica, biscotti al burro: un morso ed è come tornare indietro nel tempo e nella vera e semplice genuinità di montagna.

Come vengono creati

Vengono creati con un apposito stampino realizzato nel lontano 1950 dalla famiglia Richini e poi caduti nell'oblio per una decina d'anni. Nascevano, come per magia, nel forno che la famiglia gestiva fra le antiche mura del piccolo comune bresciano. Nei mesi scorsi la ricetta è stata ceduta dai Richini, a Miriam e Aurelio Rambaldini che hanno recuperato l'originario stampino e rilanciato il biscotto che ha incantato diverse generazioni.

Pasticceria Dolce Pausa

Adesso, Miriam e Aurelio assieme alla figlia maggiore Giorgia, studentessa all'alberghiero Mantegna, hanno ripreso alla grande la produzione e fatto riscoprire un sapore che sembrava perduto per sempre: «Perché un buon cerchietto implica la condivisione e mette al bando l'egoismo».