Baldessari, una sorpresa nel panettone 2021

Ebbene sì! Questa volta gli ingredienti principali di un Panettone non sono passione e tradizione, o meglio... ci sono ma non costituiscono l’asse portante. Per il lievitato natalizio di Giuliano Baldessari, chef del Ristorante stellato Aqua Crua di Barbarano Vicentino (Vi) e giudice di Top Chef Italia, due sono gli elementi che giocano un ruolo determinante: l’imprevedibilità del suo carattere e il benessere generato dagli ingredienti PsicoAttivi.

Giuliano Baldessari

L'estro di Baldessari

Ma andiamo con ordine! Giuliano Baldessari è chef riconosciuto per la sua cucina delineata sulla sua personalità: grazie alla sua dinamica imprevedibilità capisci che è uno chef sincero, che non imita, anzi in cucina genera espressioni di sé che si riverberano nei suoi piatti o lievitati; com’è il caso appunto del suo panettone di Natale che si identifica grazie ai suoi particolari ingredienti PsicoAttivi, studiati per offrire emozioni e piaceri inusuali e stimolare sensazioni di benessere con una sola piccola controindicazione: la dipendenza!

Il tocco d'imprevedibilità: il cardamomo

Quest’anno, oltre agli ingredienti classici, lo che chef ha inserito una spezia PsicoAttiva, il cardamomo, in particolare i suoi semi, ricchi di proprietà attive: oltre al profumo identificante e inebriante questo ingrediente è responsabile del rilascio di endorfine, capaci di regalarci attimi di espansione ed estasi. Inoltre, è anche un ottimo antiossidante oltre che digestivo!

Alla spezia si uniscono ingredienti innovativi come il cappero, ricco di ossido nitrico che stimola una potenza passionale, e tradizionali come le uova freschissime delle galline che razzolano nel suo orto che favoriscono l’aumento del testosterone; e ancora il burro, carico di serotonina conosciuta anche come “ormone del buonumore”.

Il Panettone PsicoAttivo di Giuliano Baldessari può essere acquistato al ristorante o attraverso lo shop online (www.aquacrua.it/shop), previa prenotazione, nel classico formato da 750 grammi, al prezzo di 30 euro. Il Panettone arriva sempre fresco e chef Baldessari consiglia di consumarlo nei giorni immediatamente successivi alla produzione e alla consegna per godere al meglio del sapore.