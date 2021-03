No alla gelatina animale: il mantra delle caramelle Sperlari

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 15:16

L'azienda è stata fondata 185 anni fa

No alla gelatina animale

Le caramelle nel Registro Storico

i tratta di una scelta etica, ma non solo per ladi, storica azienda dolciaria.nella caramella? No, grazie! È il titolo della conferenza stampa in programma la settimana prossima via web, durante la quale interverranno Silvio Barbero, vicepresidente di Slow Food e dell'Università di Pollenzo e il ceo di Sperlari,Una decisione che farà discutere e impone riflessioni pure agli altri produttori del settore. E per la Sperlari, è un traguardo assieme all'ingresso nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale in occasione dei 185 anni dell'azienda fondata nel lontano 1836, in uno storico negozio di Cremona da un imprenditore visionario, Enea Sperlari.L'azienda è oggi leader nel mercato dolciario e simbolo del Made in Italy in tutto il mondo. Nel Registro Storico fanno il loro ingresso, insieme al marchio e alSperlari, anche il marchio(la famosa caramella al latte inventata in Italia nel 1956 e prodotta con latte 100% nostrano nello stabilimento di Cremona) e il marchio(fondata nel 1937 con l'acronimo '' Società Anonima Industriale Liquirizie Abruzzese'' che si produce con liquirizia e menta 100% italiane nello stabilimento di Silvi Marina in Abruzzo).«Tutti i nostri Marchi - ha dichiarato il ceo di Sperlari, Burei - fanno parte della storia di questo Paese. Hanno accompagnato generazioni e da sempre vengono prodotti nei quattro stabilimenti di Cremona, Sondrio, Bologna e Teramo con ampio impiego di materie prime locali. Diventare parte del Registro dei Marchi di Interesse Nazionale è quindi per noi grande motivo di orgoglio».