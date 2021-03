Colomba dei Campi Flegrei per una Pasqua made in Napoli

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 12:59

Le Colombe pasquali dei Campi Flegrei

Marmellate e liquori di agrumi lavorati entro un giorno dalla raccolta

Particolare attenzione ai lievitati

Tre versioni di Colomba

iamo sul versante occidentale deldi. Attività eruttiva sopita, giova reputarla spenta, siamo nei magici “” qui oracolava la Sibilla e qui, nel porto di, il vero grande porto di Roma, si effettuavano la gran parte dei commerci marittimi. Terra “ardente” (flegrei significa ardenti) anche per la passione, giammai disgiunta da crescente competenza, forte e schietta verso il mangiare bene. Qui vissero satolli e contenti due gourmet del passato: Apicio e Lucullo.Ed è dai suoi amatissimi Campi Flegrei chedel ristorante, trae ispirazione per approfondire ghiottamente la sua. Nobile l’intento: portare la gastronomia dei Campi Flegrei sulle tavole italiane ed europee.Nasce così una linea di, la cui identità del momento ha sublimazione nelle Colombe pasquali, inserite nell’offering “”. Quali e quante ghiottonerie per i gourmet di oggi!Lee idirealizzati esclusivamente da frutta flegrea, sono lavorati entro un giorno dalla raccolta. Solo con zucchero e miele nel caso delle marmellate e solo con zucchero e alcool per i liquori. Memorabili per piacevolezza i gustiAccanto alla selezione di conserve svettano i lievitati. Tra i lievitati, imperdibile ilincon bagna classica al rhum.Ed eccoci al dolce pasquale: lache si articola in tre versioni:con canditi di limone flegreo e gocce di cioccolato bianco. Ad essa in pregevole package si trova abbinata la marmellata di limone flegreo.La seconda versione ècon canditi di mandarino e gocce di puro cioccolato fondente. In abbinamento la marmellata di mandarino flegreo.La terza versione è. Codesta rappresenta la versione tradizionale della colomba arricchita di canditi dei tre agrumi flegrei () ricoperta di cioccolato bianco e canditi misti. In abbinamento la marmellata realizzata con arancia e clementina flegrea.La lavorazione delle colombe contempla l’utilizzo delnaturale, uova fresche, burro di bufala e canditi fatti a mano durante i mesi della raccolta degli agrumi. Assenti, in coerenza con la vision di Francesco D’Alena, aromi artificiali e additivi.Intrigante un dettaglio rivelatoci dal prode pasticciere: dopo la cottura, le colomberivoltein giù per circa dieci ore.Anche ilè curato e riflette la stessa accuratezza della ricerca degli ingredienti: colori pastello, immagini evocative ed eleganza contraddistinguono le carte scelte dalla gamma Fedrigoni.Lo chef raccomanda di tenere la colomba in ambiente a circa 20° almeno per mezz'ora prima di degustarla: è così che si sprigionano al meglio profumi e sapori.Approvvigionamento reso facile e comodo mediante il funzionale sito