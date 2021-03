Due nuove referenze dolciarie per le Uova di Andrea Tortora

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 07:33

Uovo di Tortora al cioccolato

Ad ognuno il suo uovo

Uovo di Tortora all'albicocca e gianduia

Uovo di Tortora tradizionale

Un packaging di stile

leganti e minimali sono le nuove creazioni pasquali firmate dal pluripremiato pasticcere: l'Uovo di Tortora al cioccolato e quello al gusto albicocca e gianduia. Due referenze che, aggiungendosi a quella più tradizionale, impreziosicono ancor di più la collezione di grandi lievitati d'autoree si rifanno alla tradizione, rivisitata con un occhio contemporaneo.Tre, quindi, le proposte per festeggiare la Pasqua. La prima è l'. Tiratira limitata di 500 pezzi per un lavoro sartoriale che valorizza al meglio la materia prima e la tradizione italiana. Un guscio di cioccolato al latte finissimo racchiude la nocciola tonda gentile trilobata d’Alta Langa immersa nel Gianduia. A uno a uno ivengono graffiati da Andrea Tortora, che con questo gesto li coinvolge nella sperimentazione materica per “sottrazione” caratteristica della sua. Il graffio come simbolo dello scavare, dell’andare a fondo nella grande tradizione italiana. Non serve aggiungere nulla, non occorrono coloranti per abbellirne la superficie, ma è la potenza del calore delle nostre radici che emerge e ci riscalda.L'Uovo di Tortora Cioccolato si richiama a un evento delladi Torino. Durante il Carnevale del 1865, la maschera Gianduja distribuì per le strade della città una leccornia composta da cacao, burro di cacao, zucchero e crema di nocciola delle Langhe: il! Il primo cioccolatino incartato singolarmente. In omaggio a questa storia, l’Uovo di Tortora Cioccolato è confezionato come un vero uovo d’oro. L’Uovo di Tortora Cioccolato consolida la collaborazione con il giornalista e illustratore, che ne ha interpretato i gesti, le forme e i colori.L’, anch'esso in tiratura limitata di mille pezzi, rievoca sapori, gusti e colori di uno degli abbinamenti dolci dell’Alto Adige. Il croccante guscio glassato con nocciola tonda gentile trilobata d’Alta Langa profuma di lieveed esalta un impasto la cui leggerezza evoca le giornate miti e soleggiate di primavera. Le note aromatiche della vaniglia si uniscono armoniosamente con le morbide e succose albicocche, impreziosite con pepite di goloso gianduia al latte.Infine l’è l’eleganza che non passa mai di moda, unche ricerca l’equilibrio tra semplicità nei sapori e tradizione con una forma contemporanea. Il croccante guscio glassato, ricco di mandorle e nocciole, profuma di lieve tostatura e vivacizza un impasto la cui leggerezza ricorda il dolce tempo primaverile. Le note burrose disi alternano armoniosamente con quelle briose d’arancia candita a sublimare un esercizio di modernità che non tradisce il passato. L’Uovo di Tortora è proposto nel formato da 700 g, con un packaging raffinato: un’elegante latta metallica dalle delicate sfumature pastello.La valorizzazione del Made in Italy e la cura dei dettagli, così come la minuziosa ricerca delle migliori materie prime, si riflette anche nel, dove sono consolidate le collaborazioni con il designer e fotografoe l’illustratore, che firmano il restyling 2021 della confezione metallica. L’iconico uovo si presenta avvolto in una carta dorata corredata dagli auguri di Buona Pasqua, impressi nella carta con una “Stella” Heidelberg del 1949 nella storica Cartiera Toscolano Paper, seguendo la più antica tradizione artigianale del Lago di Garda.