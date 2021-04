Assegnata la Tavoletta d’Oro 2021. Premiati i migliori cioccolati italiani

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 08:30

I vincitori della 19ª edizione di Tavoletta d'Oro

Un mondo da gustare

La fascia alta del cioccolato italiano

è attiva da più di 25 anni e vanta più di 1000 associati. Il 25 aprile ha incoronato i migliori cioccolati italiani, premiati con la, che ha visto quest’anno all’assaggio più di ottocento tra cioccolati in tavoletta e altri prodotti al cioccolato. La premiazione è avvenuta ello Store Ferrowine a Castelfranco Veneto (Tv)., mentre per la categoria latte ad alta percentuale di cacao il vincitore è statocon il lattenero 45%, unitamente a Maglio latte Cuyagua 55%.insieme a Slitti con il suo GranCacao al 73%. Per il gianduja si è aggiudicato il premiocon il giandujottino Tourinot Maximo.Anche quest'anno la giuria ha riscontrato una grande ricerca qualitativa e un notevole numero di proposte nella: 6 cioccolati hanno meritato tutti la menzione di “Cioccolati d'eccellenza” ma ben 12 monorigini sono arrivati in finale: il vincitore è risultato il grande Chuao 70% di Domori. Una Menzione speciale come miglior cioccolato 100% al nuovissimo Ocumare di Cata 100% di Sabadì. La categoriaha visto la vittoria dell'Affinato al Finocchietto, uno dei cioccolati affinati di Sabadì unitamente al Caramello e sale delle Hawaii di T'a Milano. Slitti con la Riccosa è stato premiato nella categoriainsieme a Marco Colzani con la sua nocciole e cacao. Maglio con i Filetti d'arancia ricoperti ha vinto la categoria. Il cremino Inca Maracaibo di Majani ha vinto una Tavoletta speciale che vuole ricordare Anna Majani, l'anima dell’azienza da poco scomparsa. Tra lequest’anno si è aggiudicato il premio Gardini Cioccolato con la Prelina alle Olive. Per la categoria(che ha sostituito quella definita modicani) ha vinto Sabadì con Arancia e maggiorana. La nuova categoria deiha visto la vittoria del Tiramisù di Venchi con mascarpone e caffè. Completa il quadro la Tavoletta d'Oro per ilpiù interessante a Marou Faiseurs de Chocolat con il suo Heart of Darkness 85%; questo riconoscimento è stato assegnato con la collaborazione di Leonardi Dolciumi di Ravenna.«Il premio fotografa quasi completamente il cioccolato italiano di alta qualità – sottolinea, presidente della Compagnia del Cioccolato - ed è in perfetta sinergia con il grande lavoro che Compagnia sviluppa con i corsi di formazione e gli eventi in Italia e all'estero dedicati alla promozione del cioccolato italiano. Le degustazioni di quest'anno hanno riconfermato l'alto livello raggiunto dai cioccolatieri di punta italiani che ormai sono stabilmente ai primi posti per il cioccolato di alta qualità in Europa e nel mondo. Abbiamo constatato una tendenza, anche di importanti cioccolatieri già affermati, a seguire tutto il processo produttivo partendo dalle fave di cacao per proporre il proprio cioccolato d’origine e una particolare attenzione alle creme spalmabili e cioccolati al latte ad alta percentuale. Continueremo ad analizzare con attenzione il mercato per presentare e valorizzare anche i giovani produttori emergenti. Inoltre vogliamo sottolineare come tutti i cioccolati giunti tra i finalisti rappresentino la fascia alta del cioccolato italiano per cui vorrei aggiungere alla lista d’eccellenza e ringraziare gli altri importanti produttori italiani arrivati tra i finalisti/cioccolati d'eccellenza come Aruntam, Castagna, Bonajuto, Donna Elvira, Bodrato, Bardini, Amaro, Dolciaria Marche, Marangoni, Tipicobarocco, Varvaro, Bernardi, Villa & Stacchezzini, Macondo, Crea».Per in formazioni: www.cioccolato.it