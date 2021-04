Gruè, quattro Millefogli per celebrare Napoleone Bonaparte

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 19:33

Quattro gusti per celebrare Napoleone

Marta Boccanegra e il Millefoglie

Studio, approfondimento e prove per trovare il giusto equilibrio

Ricetta originale, a eccezione della sfoglia

Da gustare anche al cucchiaio

ria di. Con l’arrivo della primavera, e in omaggio alla figura di Napoleone (che si celebra il 5 maggio, giorno della sua scomparsa), la rinomata e premiatissima pasticceria artigianale dipresenta l'ultima fatica dolciaria:per commemorare il generale e imperatore transalpino e realizzate ai gusti più richiesti di Grué:. Tutti accomunitati dalla stessa base: la crema chantilly realizzata nel laboratori della pasticceria con il 60% di panna fresca e il 40% di crema pasticcera.Dal Millefogliepiù classico con Crema chantilly e fragoline di bosco, per passare a uno dal gusto più complesso, che alterna note dolci a note più sapide e croccanti, con Crema chantilly alla nocciola, nocciole pralinate e caramello salato. Da uno più da meditazione, dal gusto avvolgente, con Crema chantilly e Zabaione con Marsala invecchiato 15 anni e gocce di cioccolato fondente monorigine al 68% a«Questo dolce. Io e Marta, che ricerchiamo sempre la perfezione, ci siamo a lungo interrogati su come realizzarlo per esprimere, al tempo stesso, anche qualcosa di nuovo», racconta Felice Venanzi. «e donargli un’eccellente masticabilità e gusto. Per esempio, abbiamo reso la pasta il più possibile fragrante e sorprendentemente leggera, perfetta per la primavera, calibrato la quantità di crema all’interno e abbiamo cercato accostamenti con sapori eleganti come il caramello salato o i lamponi. Vedrete, una fetta tira l'altra!», assicura Marta Boccanera.Il Millefoglie di Grué viene preparato, per un risultato sorprendentemente delicato. Con l’utilizzo di un burro di altissima qualità la pasta risulta estremamente fragrante mentre gli, hanno conferito alla torta quel passo in più che la rende indimenticabile al primo assaggio: dal burro fresco alle uova di allevamento a terra, dallo zucchero di destrosio, con un potere dolcificante più basso del semolato, allo studio dell'altezza ideale (che per il Millefoglie è compresa tra i 6 e gli 8 cm).Ogniil diametro da 16 cm è per 4/6 persone (30 euro), quello da 18 cm è per 6/8 persone (35 euro), infine quello da 20 cm è per 8/10 (persone 45 euro). Per chi fosse indeciso su quale Millefoglie provare per primo, Felice e Marta hanno messo a punto. Esclusivamente nel fine settimana è possibile assaggiare il dolce sotto forma di monoporzione al costo singolo di 5 euro.