Fiasconaro, design e sostenibilità segnano i nuovi packaging

L’edizione di Cibus 2021 per l’azienda dolciaria Fiasconaro di Castelbuono (Pa) si è rivelata una vera e propria anteprima di Natale. In primo piano il nuovo concept creativo e il rinnovato design per i pack delle referenze: materiali naturali e ricercati che sfoggiano una veste grafica di forte impatto grazie alle illustrazioni di un artista contemporaneo e all’utilizzo della bicromia negli incarti.

Panettone ananas e albicocca, Torrone all'arancia e Marmellata di limoni

Packaging ragionati

A distinguere le confezioni della nuova collezione Fiasconaro sarà, soprattutto, la sostenibilità dei materiali, 100% eco: per la Linea Incartati (Linea Classica e alla Frutta) solo nastro in cotone naturale, mentre il pendaglio in cartone sostituirà il fiocco. E ancora: le referenze della Linea Oro (Oro Bianco, Oro Nero, Oro Verde) punteranno sull’utilizzo esclusivo di materiali naturali, con dettagli in rilievo a secco e una fascia al posto del pendaglio. In arrivo anche il nuovo spalmino dalla forma ergonomica.

Agata Fiasconaro





Tradizione artigiana

Per le Specialità (Marron Noir, Rosa e Fico d’India) la nuova scatola in cartoncino Kraft Avana, con lavorazione in basso rilievo realizzata con la tecnica dell’Embossing, mentre nelle confezioni per i Territoriali (Nero Sublime, Oro di Manna) le illustrazioni di Lorenzo Mattone fanno rivivere la tradizione di artigianalità della famiglia Fiasconaro. Infine, restyling del pack e nuova composizione anche per le Strenne (Panettone Rosa e Fico D’India, Pera e cioccolato e Tradizionale).

Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità. Il panettone e la colomba rappresentano il core-business dell’azienda, ma è in continua crescita anche l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici.

La linea Oro

Per informazioni: www.fiasconaro.com